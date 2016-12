ManpowerGroup: oltre 650 assunzioni per l’Esposizione Universale

16:21 - Saranno più di 650 le assunzioni di lavoratori, 300 dei quali giovani, che Expo Milano 2015 avvierà grazie alla partnership con ManpowerGroup, da oggi HR Premium Partner dell’Esposizione Universale. Una grande occasione per il mercato del lavoro in Italia. L’azienda leader a livello internazionale nel settore si è aggiudicata la gara per i servizi di reclutamento, selezione, formazione e gestione delle risorse umane dell’importante appuntamento che si terrà il prossimo anno.

59 Tecnici di Gestione Grandi Eventi; 296 Team Leader di Area e 298 Operatori Grandi Eventi, questi i profili ricercati da ManpowerGroup per Expo Milano 2015.



Le selezioni inizieranno dopo la pubblicazione, a giugno, dei primi annunci sul portale dedicato. Entro novembre 2014 è prevista l’assunzione dei Tecnici di Gestione Grandi Eventi ed entro il 15 aprile 2015 quella dei Team Leader di Area e degli Operatori Grandi Eventi. Per maggiori informazioni è già attiva la sezione dedicata nel sito www.manpower.it.



“Una grande opportunità di riscatto per il nostro Paese”, ha commentato Stefano Scabbio, Presidente e Amministratore Delegato di ManpowerGroup per l’Italia e l’Iberia (Spagna e Portogallo).



“In un momento come quello attuale” – prosegue Scabbio – “Expo Milano 2015 rappresenta più che mai la scintilla che fa ripartire il motore della crescita: una sfida che possiamo cogliere e saper sfruttare al meglio, che porterà lavoro, turismo, e quindi ripresa dei consumi nel nostro Paese. ManpowerGroup coglie l’occasione Expo Milano 2015 con grande senso di responsabilità per formare tanti giovani lavoratori che avranno modo di vivere un percorso professionalizzante ed internazionale in un contesto dinamico, e per accompagnarli all’interno di un programma specifico per capitalizzare questa splendida esperienza”.



Il personale selezionato sarà la prima interfaccia con cui visitatori e partecipanti entreranno in contatto. I Team Leader di Area saranno, infatti, impegnati nell’assicurare che la zona di propria competenza sia opportunamente presidiata dal punto di vista dei servizi erogati, intervenendo quando è necessario per un riallineamento e offrendo supporto a visitatori e partecipanti in caso di necessità.



Gli Operatori Grandi Eventi forniranno supporto operativo al Team Leader sia all’interno dei quartieri che all’interno dei servizi. In particolare agiranno come riferimento per uno o più Padiglioni dei Partecipanti, Area Service o operazioni all’interno dei Cluster (gestione mercati, gestione eventi ecc.), monitorando gli standard di servizio e offrendo supporto nella gestione delle operazioni connesse.



I Tecnici di Gestione Grandi Eventi, infine, forniranno supporto nella gestione della Centrale di Comando e Controllo, monitorando dalla Centrale l’andamento delle Operazioni all’interno del Sito Espositivo, intervenendo nella risoluzione di problematiche. Ciascun professionista affronterà un percorso di formazione molto strutturato, progettato con ManpowerGroup, in modo da poter sviluppare nuove competenze, consolidare le proprie e svolgere un’attività in un ambiente dinamico, sfidante e ricco di stimoli. Grande attenzione sarà riservata alla sicurezza non solo del lavoratore, ma anche del partecipante e del visitatore, tramite certificazioni specifiche che il lavoratore potrà spendere anche al termine dell’esperienza Expo Milano 2015.



Insieme a ManpowerGroup - Premium Partner, Expo 2015 darà avvio al programma “Forma Giovani” che prevede l’opportunità per 195 tirocinanti di frequentare all’interno del semestre uno dei 14 programmi formativi connessi all’iniziativa.

Expo Milano 2015 ha sempre creduto nel suo ruolo di generatore di opportunità e sta continuando a lavorare affinché si trasformi in realtà. ManpowerGroup è il partner affidabile, professionale ed internazionale scelto su cui puntare per offrire insieme concrete occasioni di lavoro e formazione.