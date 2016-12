ManpowerGroup è il nuovo Official Supplier dell’A.S. Roma

17:04 - ManpowerGroup Italia e A.S. Roma hanno siglato un accordo biennale di sponsorship e fornitura di servizi che legherà l’azienda leader nelle innovative work-force solutions in qualità di Official Supplier.

ManpowerGroup entra a far parte dei partner di A.S. Roma in qualità di somministratore esclusivo di lavoro a tempo determinato in tutti i principali contesti lavorativi che vedranno coinvolto il club giallo rosso, quali per esempio: sede, stadio e training center nonché in tutti i nuovi progetti che verranno sviluppati congiuntamente nel corso della stagione.



ManpowerGroup disporrà nell’ambito della partnership di un importante spazio di esposizione mediatica del proprio brand sia presso il Centro Sportivo di Trigoria, sia all’interno del sito di AS Roma sia all’interno dello Stadio Olimpico di Roma in occasione di tutte le partite casalinghe dell’A.S. Roma, oltre a usufruire di altri importanti strumenti di Pr.



"ManpowerGroup sviluppa e condivide fortemente al proprio interno e sul mercato i valori dello sport riconoscendo nella sana competizione, nel sacrificio, nella professionalità e nello sviluppo del talento quegli elementi di eccellenza che valgono anche nel mondo del lavoro e fanno grandi le persone e le imprese che li incarnano" dichiara Stefano Scabbio, Presidente e Amministratore Delegato di ManpowerGroup Italia e Iberia.



"È con grande piacere che inauguriamo questa partnership con uno dei più prestigiosi football club in Italia. Per ManpowerGroup come per A.S. Roma, l’eccellenza si esprime per la qualità non solo degli sportivi ma del management, e dei propri dipendenti. E a partire da oggi, i ‘nostri’ dipendenti che presteranno servizio per A.S. Roma, contribuiranno a questo successo di ‘squadra’".