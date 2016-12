Le professioni dell'e-commerce viste dall'osservatorio Experis

18:24 - Il mercato dell’e-commerce B2C in Italia, inteso come il valore delle vendite di prodotti e servizi effettuate via Internet esclusivamente dai siti italiani verso i consumatori finali ha raggiunto nel 2013 quota 11 miliardi euro. Tra i settori maggiormente in crescita nell’utilizzo del on-line market ci sono il fashion, l’elettronica di consumo, il gaming, travel ed editoria.





Spesso il commercio elettronico è utilizzato dai retailer come “test” per valutare la ricettività di un nuovo mercato verso i propri prodotti, e solo dopo aver raccolto i feedback dai clienti on line, i retailer prendono in considerazione di aprire i punti vendita sul territorio o di mettere in produzione un prodotto. Questa nuovo approccio al mercato ha creato la domanda di nuove professionalità appartenenti al “mondo digitale” che sono sempre più richieste e ricercate.



ManpowerGroup, grazie e alla consolidata conoscenza del mercato di Experis, Talent Company del gruppo, dedica un ciclo di approfondimento sulle professioni legate al mondo del web marketing e dell’e-commerce. Vedremo nel dettaglio quali sono i settori e i contesti aziendali in cui queste professionalità sono maggiormente richieste, il background formativo e i requisiti tecnici richiesti, nonché le competenze trasversali necessarie per interpretare al meglio i diversi ruoli.



Inizieremo il nostro viaggio dalle figure professionali legate al web marketing: il Web Marketing Manager, il SEM e SEO Manager, il Mobile Manager. Il nostro approfondimento toccherà poi le professioni dell’e-commerce: l’ e-commerce Manager, l’e-commerce operation, l’e-commerce Marketing Manager e l’e-commerce merchandising manager.

Clicca e ingrandisci l'infografica. Se non visualizzi la tabella, clicca qui.