La strana parabola del Grande Fratello, tra Arcuri e Luxuria

10:48 - Non ho la più pallida idea di chi sia la "napoletana Francesca che aveva partecipato a 'Uomini e donne'", né quale sia stata la gaffe di Mia Cellini nei confronti di Valentina e le indiscrezioni "secondo le quali Chicca sarebbe una ex fidanzata di Leonardo Tumiotto"; anche perché ignoro - con orgoglio - chi siano Mia Cellini, Valentina, Chicca e Leonardo Tumiotto. Ho capito che si trattava dei "nuovi eroi" del Grande Fratello (lunedì Canale 5, prime time) soltanto perché una Manuela Arcuri gravida, in studio e in diretta, doveva commentarne le gesta.

Non so il perché di quest'esperimento antropologico, di questo gesto evoluzionista. Non so cosa abbia spinto quel genio del Grande Fratello a usare una donna incinta - l'inno alla vita - per dialogare su un trust di cervelli non tutti accessi contemporaneamente nella «Casa». Però, quando Selvaggia Lucarelli ha commentato "la Arcuri è incinta eppure non riesce a partorire un'opinione che vada al di là del 'troppo forte ahò'", lanciando la campagna di solidarietà "Regala un'opinione a Manuela Arcuri", beh, ho capito.



La Arcuri non è riottosa. Solo che tende a non scambiare idee con la gente semplicemente perché probabilmente ne ha così poche che ha paura di rimanerne senza. È comprensibile. Però così l'arte maieutica con gli ospiti della conduttrice Alessia Marcuzzi (che in mezzo a quel delirio si salva sempre) diventa inutile. Soprattutto diventa inutile spiegare all'Arcuri cosa sia l'arte maieutica. Peraltro, il web sui disordinati mozziconi di frase dell'Arcuri è stato volgare e spietato.



Trovo che Manuela sia bellissima e abbia il sorriso e le tette migliori sulla piazza. Però la sua ubiquità rimane un mistero sconcertante. L'altro giorno la signora annunciava la sua dipartita dal programma per problemi di stanchezza, ed è giusto che si riposi. D'altronde la stessa Casa rischia di chiudere per gli scarsi ascolti (17.98% di share). Così la Arcuri è stata sostituita da Vladimir Luxuria. Che è un po' come se la Sora Lella fosse chiamata al posto di Gertrude Stein. Anche questo è un esperimento antropologico, pur se collaudato. Con Luxuria il seno è posticcio, ma almeno le idee mostrano un loro un turgore..