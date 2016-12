La riscossa del pensiero positivo?

12:29 - Con il mese di aprile sembra tornato un raggio di sole. Le rilevazioni Istat sulla fiducia dei consumatori mostrano un rialzo per due mesi consecutivi, in particolare quanto ai giudizi sulla situazione economica, e gli acquisti di aprile sembrano assecondare di buon grado la presa di fiato dopo un’apnea durata diversi mesi. Il sistema di trasmissione fra fiducia e acquisti, indebolitosi nell’ultimo anno a evidenza di una minore propensione alla spesa anche in momenti congiunturalmente (relativamente) favorevoli, sembra tornato a funzionare.



Se gli indicatori di fiducia evidenziano una crescita omogenea, soprattutto a livello territoriale, i dati di acquisto evidenziano una differenziazione (Nord e Centro più dinamici, Sud ancora in calo), come spesso accade nei momenti di discontinuità. Si tratta dunque di un risveglio ancora parziale e, come vedremo, giustificato da fattori specifici, ma il +2,7% di aprile è deciso e rappresenta il miglior dato dallo scorso luglio (quando sembrava palesarsi il “miniboom estivo”).



Per ottenere crescite superiori bisogna risalire al novembre 2012. Se il sostegno dell’online rappresenta ormai una costante (a partire dal 2013 il canale è diventato determinante per la crescita), nel mese il principale elemento di traino è rappresentato dal settore turistico. La fortunata sequenza che ha avvicinato la Pasqua ai ponti di fine mese ha infatti contribuito alle spese di viaggio e turismo. Tali voci (che comprendono i comparti: Viaggi e trasporti, Alberghi/Ristoranti e Attività ricreative) mostrano un +7,1% rispetto ad aprile 2013, mentre i restanti segmenti presentano un +0,8%.



La disamina dei trend delle singole componenti evidenzia la preferenza verso un turismo a percorrenza media e lunga, con linee aeree, agenzie viaggio e bigliettazione in genere in forte crescita, assieme ai noleggi, mentre carburanti, ristoranti e pedaggi presentano variazioni deboli o negative. Fra le voci non turistiche, le decise espansioni di Informatica e beni digitali (+23%), oltre al Dettaglio non alimentare (+9,2%), sono conferme di tendenze di medio periodo. Una novità rispetto all’ultimo anno è invece la crescita del comparto Alimentare(+5,4%), che ragionevolmente si giova, rispetto al 2013, dello slittamento ad aprile della settimana di Pasqua.



La propensione all’acquisto ha dunque fornito una risposta positiva a feste e ponti di primavera. Resta da capire se la risposta rimarrà tale con il ritorno alla normalità del quotidiano.