L'anteprima di "Atina Jazz Festival" si accende con i grandi talenti

11:42 - Dal 7 al 19 marzo nella località laziale, in provincia di Frosinone, l'anteprima di "Atina Jazz Festival", manifestazione che nel corso degli anni è riuscita ad aumentare il suo "peso" artistico grazie a grandi presenze della musica jazz italiana ed internazionale. Ospite a "Jazz Meeting" questa settimana Antonio Pascuzzo, direttore artistico della manifestazione, che ci parla di quanto il festival in questi anni abbia ampliato i suoi orizzonti.

Si, dice Pascuzzo, un festival con una tradizione lunga e consolidata per gli artisti ed ospiti che negli anni si sono succeduti sul palco. Basti pensare che uno dei "presentatori" delle edizioni passate è stato addirittura Roberto Benigni. Quest'anno anche l'anteprima del festival si avvale di artisti di alto livello: inizieremo con l'esibizione la sera del 7 marzo ore 22.30 del duo Magoni Spinetti. Petra e Ferruccio (voce e contrabbasso) sono a mio avviso due eccellenze del nostro jazz. Ebbi l'occasione di vederli per la prima volta dal vivo nel 2007 in uno dei loro primi concerti, ma ancora prima in una esibizione televisiva al "Premio Tenco 2006" rimasi colpito dalla particolarità della loro musica, inoltre trovo siano entrambi molto teatrali, quindi adatti ad un concerto dal vivo.



L'8 marzo alle 18.30 sarà la volta del "Giorgio Ferrera Trio Plus"

Giorgio è un musicista locale di Atina ma che ha già avuto collaborazioni con importanti jazzisti. Si è laureato al conservatorio di Frosinone, un musicista che si colloca perfettamente in questa anteprima del festival vero e proprio, che si svolgerà il prossimo luglio. Quello del "trio plus" è solo uno die suoi variegati progetti di un musicista che colpisce per la sua duttilità.



Il 19 marzo grande conclusione dell'anteprima di "Atina Jazz" con Elina Duni

Si è un'artista svizzero-albanese, che mi è stata segnalata da amici con alcuni suoi video postati su youtube è figlia d'arte e si è già guadagnata uno spazio consistente nel mondo del jazz. Il suo disco "Matanë Malit" pubblicato da ECM nel 2012 è stato accolto con favore dalla critica. Per questo concerto avremo anche la diretta su "radio 3 suite jazz" e sono molto conto della sua presenza ad Atina.