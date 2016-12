Jazz Meeting con Gianluca Petrella

16:49 - Gianluca Petrella, vulcanico trombonista barese, è stato uno degli ospiti più attesi di “Bergamo Jazz” dove ha reso omaggio a Nino Rota, rivisitando a modo suo brani famosi provenienti dalle colonne sonore di film di Federico Fellini e composizioni meno note del grande musicista Premio Oscar, ma di uguale pregio. Enrico Rava, per il terzo anno consecutivo direttore artistico della manifestazione, presentandone il concerto, ha definito il musicista pugliese: “uno dei gioielli del jazz mondiale”. Con Petrella sul palco: Beppe Scardino al sax baritono, Giovanni Guidi al pianoforte, Joe Rehmer al contrabbasso e Cristiano Calcagnile alla batteria. La voce dalle infinite sfumature di John De Leo, ex front-man dei Quintorigo, ha dato al progetto un ulteriore tocco di originalità.

A Gianluca abbiamo chiesto come mai è nato “Il Bidone” progetto dedicato a Nino Rota ed alla sua musica: Sicuramente Rota è un musicista e compositore che ha rappresento molto per me, dice Petrella ma anche per altri colleghi, in vari ambiti musicali. Proprio nel 2011 ricorreva il centenario della sua nascita. Tra le tante iniziative per ricordarlo c’è stato anche questo mio piccolo contributo, nato da un progetto che mi era stato commissionato. C'è un particolare rapporto tra Bari che è la città dove sono nato e Nino Rota, dal momento che il compositore per molti anni è stato direttore del Conservatorio".



Con molti dei musicisti de “Il Bidone” hai suonato in diversi progetti musicali.

Si, come ad esempio Giovanni Guidi che suona il pianoforte o il cantante e performer John De Leo o ancora Cristiano Calcagnile alla batteria. Nel disco c’erano anche diversi ospiti: su tutti Enrico Rava direttore artistico di “Bergamo Jazz” che mi ha traghettato verso un' esperienza professionale molto più viva rispetto a quella che avevo in precedenza e mi ha aiutato ad emergere nel mondo del jazz. Poi Dino Piana storia del trombone jazz in Italia e mio padre che è stato il primo ad incanalarmi nel mondo della musica.



John De Leo dà un tocco di originalità in più al progetto...

John lo conosco da molto tempo, ex cantante dei Quintorigo, “bazzica” nel mondo del pop ma è un personaggio molto aperto mentalmente, è duttile e lo puoi utilizzare in diversi contesti creativi; sono stato sempre appassionato dal suo ruolo di cantante, unico nel suo genere. Abbiamo collaborato spesso negli anni ed anche per questa volta ho pensato di chiamarlo a partecipare al progetto.