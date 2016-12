Il Musichione, la tv (troppo) intelligente di Elio

14:04 - L'esordio era un arabesco surrealista. Stefano Belisari alias «Elio» di Elio e le Storie Tese imparruccato e in tight catarifrangente che metteva le mani avanti: «Sono buoni tutti a fare un brutto spettacolo pensando di farne uno bello, mentre è durissimo fare il contrario, e noi ci teniamo molto a metterne su uno veramente brutto...». Ma, in realtà Il Musichione (Rai Due, giovedì, ore 22,50), non è affatto uno spettacolo brutto.

É uno spettacolo simpaticamente pleonastico. Che ci sia o non ci sia non cambia, diciamo la storia del palinsesto.Vorrebbe addentrarsi nei territori dell'Estetica del brutto di Karl Rosenkranz, ma si ferma a Serata per voi, altro programma recente di Raidue che tentava di citare, a sua volta, il manifesto visionario di Pasolini della tv.



Tra Lillo e Greg e gli Elio emergono inquietanti connessioni: le stesse interviste stupide sul divano, parodia di quelle dei contenitori pomeridani (qui c’era Bisio stuzzicato con domande idiote da Rocco Tanica «arrivato a bordo di uno Shuttle»); le stesse gag sui finti prodotti pubblicitari (qui, un vecchio apparecchio telefonico anni 70, lì i liquori); lo stesso uso di vecchie glorie della tv e di scenografie nostalgicamente vintage (Nicoletta Orsomando che legge le e-pistole all'antica e rifiuta i social network, e la cabina del vecchio Portobello).



Elio è un bravo presentatore planato da una balera anni 70, si sintonizza sugli ospiti che si prestano ai giochini: la prima sera erano Baudo e Pausini, la seconda Balivo e Federico Russo che faceva le capriole e cantava -bene-. C’era anche il povero Mangoni, servo di scena degli Elio, imprigionato in una vasca verticale alla Ciao Darwin che cantava sott’acqua «É tutta mia la città».



Il Musichione richiama i tempi epici del Musichiere, solo che vi alberga un kitsch devastante; e al posto di Mario Riva c’è un grande cantante epilettico in stile Luis De Funes. Beninteso: la regia è buona, la musica fantastica, e si sorride. Ma si sorrideva - Dio mi perdoni- anche di più con Lillo e Greg; e per Bollani si impazziva perfino. Elio e le Storie Tese sono siderali come cantanti, e «caruccetti» nella conduzione di un programma tv tutto loro. Il pubblico non ha capito: 3.2% di share. Tv intelligente. Troppo intelligente...