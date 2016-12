Garanzia giovani, un aiuto concreto ai giovani disoccupati

11:01 - Di cosa si tratta? Il Piano Youth Guarantee promosso dall'Unione Europea prevede una serie di iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile attraverso l’offerta di esperienze qualificanti di formazione e/o tirocinio o la proposta di opportunità di inserimento lavorativo entro 4 mesi dall’inizio del periodo di disoccupazione o dal termine degli studi.



A partire dal mese di Maggio e dando seguito alle indicazioni europee, il piano di attuazione italiano promuove, attraverso la collaborazione tra Servizi Pubblici e Privati per l'Impiego, misure organizzate su tutto il territorio nazionale che prevedono l’accompagnamento del giovane in un percorso di orientamento professionale ed inserimento lavorativo oppure in un progetto di autoimprenditorialità.

A chi si rivolge? Giovani nella fascia di età 15 -24 anni (prioritari) e giovani nella fascia età 25 – 29 anni, che abbiano terminato o abbandonato il percorso scolastico e che siano inoccupati o disoccupati.

Cosa prevede il programma? Le iniziative proposte ai giovani, all’interno di un percorso globale di presa in carico e di accompagnamento all’inserimento lavorativo, prevedono:



• Servizio di informazione, accoglienza e presa in carico del giovane

• Colloqui di consulenza orientativa: definizione del percorso individuale di aiuto all’inserimento lavorativo, informazione sul mercato del lavoro territoriale, valutazione dei fabbisogni del giovane

• Orientamento specialistico: formulazione degli obiettivi del progetto di inserimento lavorativo, approfondimento e valorizzazione del percorso di formazione e di competenze acquisite dal giovane.

• Formazione mirata all’inserimento lavorativo: in risposta ai fabbisogni identificati dalle aziende territoriali vengono proposti corsi di formazione mirati a fornire le competenze necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo dei giovani

• Reinserimento in percorsi formativi

• Accompagnamento al lavoro: scouting delle opportunità professionali, stesura del cv, preparazione ai colloqui

• Proposte di inserimenti in azienda con contratti di apprendistato

• Proposte di inserimenti in azienda in tirocinio

• Sostegno ad un progetto di autoimprenditorialità: formazione e assistenza per stesura business plan, all’accesso al credito, supporto allo start up.



Come partecipare al programma? Ogni Regione definisce procedure e modalità operative, soggetti coinvolti e tempistiche di avvio ed attuazione del progetto.



Manpower, nelle Regioni in cui previsto dalla normativa, è soggetto accreditato o in fase di accreditamento per l’erogazione dei servizi descritti ed è in grado di operare nelle Regioni attraverso la rete di filiali e di operatori specializzati e dislocati su tutto il territorio, conoscendo le esigenze del mercato del lavoro locale ed essendo punto di riferimento per tutti i giovani che desiderino inserirsi in un progetto di aiuto concreto allo sviluppo del proprio potenziale e del proprio futuro professionale.



Se sei interessato a cogliere quest’opportunità totalmente gratuita, visita il sito ufficiale della Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it da cui potrai aderire al programma registrandoti al portale nazionale o al portale regionale ove previsto (come da specifiche che trovi sul sito).



Nell’infografica il dettaglio sulle regioni italiane.

Se non visualizzi il grafico clicca qui.





Se non visualizzi l'infografica clicca qui.