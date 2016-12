Come mi vorrei, il passo falso di Belen

14:31 - Occorre fermare Belen Rodriguez, crocefiggerla ai suoi maledetti appendiabiti, soffocarla nei congiuntivi, intabarrarla in quei variopinti vestiti à la page con cui titilla, nelle sue spaesate ospiti, il complesso del rospo; occorre farlo, finchè morte (televisiva) non sopraggiunga. Si sta infiammando la polemica attizzata da una studentessa in Scienza dell’educazione, Camilla Bliss, che sulla piattaforma Change.org chiede di chiudere il programma Come mi vorrei (Italiauno dal lunedì al venerdì, ore 17,25) condotto, appunto, da Belen.

Camilla ritiene che questo format «maschilista e pieno di stereotipi», insulti le ragazze che contattano la bella conduttrice per avere consigli di look; e, nell’aderire a un’ «immagine falsa dettata da una socità omologante», si ritrovano, in pratica, ad essere trattate come cesse . L’appello alla chiusura ha quasi 40mila adesioni: nulla, nella grandezza dell’audience tv, ma molto per costruirgli attorno una campagna pubblicitaria virale e, soprattutto, aggràtis.



Al punto che il direttore di Italiauno Tiraboschi, per giustificarsi, ha tirato in ballo i pionieri dei programmi dell’estetica aspirazionale, tipo il Brutto anatroccolo; che però, era, appunto, un’idea innovativa. Ma erano gli anni 80 e, soprattutto, a condurre c’era Amanda Lear, condensato assoluto di cultura, fascino e ironia, alla quale Belen potrebbe al massimo fare la valletta. Ma il punto non è Belen. Che è meno peggio di altre e che comunque -mettiamoci il cuore in pave- non regge da sola la conduzione (fa l’amicona ma in realtà prende le sue ospiti a fucilate, quando è nervosa parla velocissimo e con accento spagnolo ai limiti dell’umano).



E non è neanche l’appello postfemminista, per carità. Il punto è che Come mi vorrei è programma magari innocuo, ma vecchio come il cucco. In più trasuda un tantinello di cattivo gusto e sorrisi posticci. Solo a leggere le schede delle ragazze da trasformare non s’avverte -diciamo- un soffio stilnovista («Nome: Chiara», Richiesta d’aiuto: «sono una sfigata», look: «fermo alle scuole medie»). Per non dire dello stylist sodale di Belen, che crede di essere uscito da un telefilm americano, e commenta il fisico non esattamente stentoreo delle concorrenti: «Il suo problema è l'altezza, io me la giocherei intanto con un look sbarazzino da teenagers di Los Angeles (sic) . Evitare la longuette e i pantaloni a palazzo...». Ecco, da padre, direi che qui non serve una petizione. Basta una carabina con mirino laser...