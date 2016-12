Carte di credito e innovazione

15:23 - Perchè gli operatori del mercato investono sempre più in innovazione legata ai pagamenti tramite telefonino? Si tratta di sperimentazioni o di servizi realmente utili?

Offrire servizi tecnologicamente all’avanguardia è importante, ma è necessario che tali servizi consentano ai clienti di godere di vantaggi reali. L’innovazione fine a sé stessa non è sufficiente: gli utenti devono poterne trarre benefici concreti. Questo vale sempre, ancor più nel mondo dei pagamenti, un mercato in costante evoluzione. L’innovazione legata al telefonino è particolarmente rilevante perché tutti, oggi, ne possiedono uno: applicare la tecnologia a uno strumento così diffuso consente di offrire nuovi e utili servizi, specie di pagamento, a un numero di persone molto ampio. Si pensi al fatto che sui circa 50 milioni di telefonini presenti in Italia, oltre 20 milioni sono smartphone, strumenti che permettono “operazioni” in grado di modificare le esperienze di acquisto. Poter pagare col cellulare non è più una “sperimentazione”, ma una realtà concreta e diffusa.

Oggi lo smartphone permette di effettuare pagamenti, ma anche di accettarne: come?

È vero: oggi lo smartphone può diventare un pos. Questo grazie a una tecnologia che fornisce connettività wireless che permette allo smartphone di comunicare con un altro dispositivo: se questo dispositivo è un pos, ecco che lo smartphone può accettare pagamenti. Il tutto, ovviamente, con la tranquillità garantita dai massimi standard di sicurezza. Un servizio, già lanciato da CartaSi, che risulta particolarmente utile per i liberi professionisti e per chi gestisce piccole attività “in mobilità”, come medici, ambulanti, idraulici, artigiani. Il mobile pos prosegue il cammino innovativo intrapreso da CartaSi, società tra le prime in Italia a sfruttare la tecnologia NFC grazie all’integrazione della funzionalità di pagamento nella SIM dello smartphone. Su questo fronte abbiamo già sviluppato alcuni servizi con importanti telco e altri partiranno in futuro.



Oltre ai pagamenti, ci sono altri servizi che sfruttano il binomio carta di credito - smartphone?

Sì, ce ne sono altri. CartaSi, per esempio, offre la possibilità di ricaricare il proprio cellulare con addebito diretto sulla carta di credito. È un servizio molto utilizzato dai nostri clienti perché è comodo e veloce: è possibile usufruirne via SMS, attraverso il sito cartasi.it, oppure chiamando i numeri dedicati ai singoli operatori telefonici. C’è poi la APP CartaSi Mobile: i nostri clienti possono abbinare la propria carta a username e password e accedervi da smartphone, usufruendo così di tutti i servizi informativi di CartaSi e di specifici servizi di pagamento come, per esempio, le ricariche telefoniche. Oltre 200.000 mila titolari CartaSi hanno già scaricato questa APP sul proprio smartphone.



Lo smartphone è lo “strumento” più diffuso, l’online è il “canale” più sfruttato: perché?

Perché il web è in costante espansione, da diversi anni: le aziende ci investono, gli utenti lo utilizzano. Così come lo smartphone non è solo un telefono, allo stesso modo il web non è solo un canale di comunicazione: il mondo virtuale è una realtà parallela a quella “fisica”. Rimanendo nell’ambito dei pagamenti, è sufficiente pensare ai vantaggi offerti dal web: non parlo solo di e-commerce, ma anche dei servizi “web based” legati alla carta di credito, come la consultazione del conto carta, la verifica dell’archivio dei movimenti, l’attivazione dell’estratto conto online, la ricarica del cellulare e altro ancora. Servizi che semplificano la vita e che stanno cambiando le abitudini dei consumatori.



Quali sono gli altri vantaggi offerti dalla carta di credito, al di là di quelli legati all’innovazione degli ultimi anni?

Oltre alla comodità, alla sicurezza, alla velocità nei pagamenti, la carta permette l’addebito posticipato delle spese, il loro controllo in tempo reale grazie a servizi informativi via web e sms, i programmi loyalty che consentono di accumulare punti fedeltà e non dimenticherei che la carta di credito assicura operazioni di pagamento trasparenti, che contribuiscono a combattere il riciclaggio e l’economia sommersa: un vero e proprio contributo sociale.