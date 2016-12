Bruno Giordano: "Questa Italia deve ritrovare l'entusiasmo"

16:23 - "Siamo tutti ct", la rubrica di Valter De Maggio in onda su Radio Kiss Kiss, sbarca su Tgcom24. Oggi il nostro commissario tecnico è Bruno Giordano

Quanto è importante la partita di sabato?

Innanzitutto vivremo sensazioni belle e speriamo in un risultato importante che possa permetterci di vivere un grande Mondiale, anche se non partiamo favoriti come Argentina, Spagna, Brasile o Germania. Partire bene sarebbe fondamentale per ricreare l’entusiasmo che al momento manca, l’Italia nelle ultime gare non ha mai vinto e fare risultato pieno contro l’Inghilterra darebbe la possibilità di passare già il turno, per fare rifiatare i giocatori nella seconda gara. Chiaramente anche gli inglesi la pensano come noi, sarà una partita equilibrata, le due formazioni si equivalgono, forse loro hanno qualcosa in più in attacco, noi in mezzo al campo. Molto dipenderà anche dalla condizione atletica.



Chi vince il Mondiale?

A naso credo che la finale potrebbe essere Spagna-Brasile. Gli iberici sono un po’ sottovalutati, è vero che non hanno più la fame di qualche anno fa ma hanno vinto un Mondiale e due Europei.



Balotelli è il punto fermo della Nazionale, ma Insigne ed Immobile potrebbero infiammare le notti degli italiani?

Credo sia giusto partire con Mario dal primo minuto, dare troppe responsabilità ad Immobile è sbagliato, ma credo che Ciro possa essere lo Schillaci del ’90: all’epoca si partiva con Carnevale titolare, poi Vicini non ha mai più tolto Totò. Comunque, ritengo sia giusto cominciare con Mario, anche per non bruciare Immobile.



Come vedi la coppia Pirlo-Verratti?

Si parla di doppio play, in realtà anche a De Rossi piace giocare con il pallone tra i piedi, ma a mio avviso l’Italia è fatta per il 4-3-3, con Marchisio, De Rossi e Pirlo, e magari Insigne, Candreva ed Immobile davanti. Si sta forse perdendo un po’ troppo tempo per sperimentare, la strada era stata tracciata nella maniera giusta, bisognerebbe continuare in questo modo, senza andare a cercare nuove soluzioni”.