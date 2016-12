Boomdabash scaldano l'estate italiana a ritmo di reggae

18:31 - Ad un anno dalla pubblicazione di "Superheroes" e dopo 50 concerti in 10 mesi in tutta Italia, i Boomdabash tornano live con il tour estivo a tutto reggae #Mammalacapu Summer Tour 2014. I Boomdabash nascono nel lontano 2002 come classico jamaican sound system e sono composti da Blazon, fondatore della band, attuale deejay e produttore del quartetto, i due cantanti Biggie Bash e Payà, Mr. Ketra, beatmaker abruzzese.

Il nuovo singolo è "L'importante" feat. Otto Ohm che è un remake di "Amore al terzo piano" sempre degli Otto Ohm e vede la partecipazione di Bove all'anagrafe Vincenzo Leuzzi, voce e frontman della storica band romana. Il brano conserva il mood del brano originale e unisce il reggae cantautorale degli Otto Ohm alle sfumature reggae/pop tipiche del sound dei Boomdabash.



Com'è nata l'idea di riprendere “Amore al terzo piano” per poi incidere "L'importante"?

Tutto è nato da un incontro casuale con Bove, voce degli Otto Ohm, durante un nostro live a Roma poco meno di un anno fa. Le loro canzoni ci hanno accompagnato per un lungo periodo della nostra giovinezza ed abbiamo subito deciso di collaborare alla realizzazione di un pezzo. La decisione di riarrangiare "Amore al terzo piano" è stata dettata dal fatto che è una hit senza tempo per noi, uno di quei pezzi che ti senti ancora addosso anche dopo anni. Avere la possibilità di lavorarci su è stato un sogno che si realizza.



Cosa vi piace di più della musica degli Otto Ohm?

Senza ombra di dubbio i testi delle loro canzoni sono l'aspetto che amiamo di più. Li ascolti e dici tra te e te: "Avrei voluto scriverle io quelle parole in quel modo". Alcuni loro pezzi, come "Oro Nero" ad esempio, sono di una poeticità eccezionale e disarmante.



Cosa dovranno aspettarsi i vostri fan da #Mammalacapu Summer Tour 2014?

Senza dubbio una nuova veste "estetica", un allestimento palco completamente nuovo ed ovviamente uno spettacolo live ricco di sorprese ed interamente rivisitato ed arricchito.



State già pensando a un nuovo disco dopo “Superheroes”?

Abbiamo già iniziato a lavorare al nostro quarto disco che sicuramente vedrà la luce nel 2015. I nostri lavori hanno sempre un periodo di lavorazione abbastanza lungo e meticoloso, cerchiamo di non lasciare mai nulla al caso e curare tutti gli aspetti del disco. Alcuni sono affezionati ai Boomdabash di "Uno", il nostro primo lavoro, molti altri apprezzano la nostra costante evoluzione artistica. Con il prossimo disco cercheremo di accontentare tutti, mixando il nostro sound odierno con un pizzico dei Boomdabash degli esordi.



Queste tutte le date del tour: il 3 luglio a Carovigno (Brindisi); il 4 luglio a Perugia; il 12 luglio al Parco Gondar di Gallipoli (Lecce); il 4 agosto alla Sagra dellu purpu di Melendugno (Lecce); il 9 agosto a Nebrodi Art Fest di Castell’Umberto (Messina); l’11 agosto a Gallipoli (Lecce); il 13 agosto al Mamanera Reggae Boom Beach a San Foca (Lecce); il 17 agosto a Castro (Lecce); il 30 agosto al Magnolia di Milano; il 6 settembre all’Aeclanum Beer Fest di Mirabella Eclano (Avellino).