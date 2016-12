Benji & Fede amici nella vita e nella musica grazie al Web

15:48 - Si intitola "Da Quando Ci Sei Tu" il singolo estivo del duo emiliano Benji & Fede. "Ci siamo conosciuti circa 3 anni fa, tramite Web. Un giorno io ho visto un video su YouTube di Benji in cui suonava la chitarra in una band e ho deciso di contattarlo su Facebook per proporgli di iniziare un progetto musicale insieme", dice Fede a Tgcom24.

E poi cosa è successo?

Lui una settimana dopo sarebbe partito per l'Australia per finire gli studi e ci siamo tenuti in contatto a distanza via Skype fino al suo ritorno quando abbiamo deciso di registrare il nostro primo pezzo "Quello Che Resta" e pubblicarlo senza impegno su YouTube.



Di cosa parla e come è nata la canzone "Da Quando Ci Sei Tu"?

La nostra ultima canzone 'Da Quando Ci Sei Tu' parla di un'amore estivo e di quanto la vita possa cambiare incontrando la ragazza che si ritiene giusta. Il pezzo è nato un giorno mentre ero sui banchi di scuola e, non essendo particolarmente interessato alla lezione, ho deciso di scrivere su un post-it le frasi che avevo in testa e mi è venuta l'ispirazione. Ho scritto il primo verso e il ritornello della canzone che poi abbiamo finito insieme io e Benji con l'aiuto del nostro amico Dave che ci produce e arrangia i pezzi.



Qual è il vostro pregio e difetto?

Il nostro pregio riteniamo che sia la freschezza e la passione che mettiamo in ogni cosa e soprattutto in questo progetto, penso che alla gente arrivi molto questa cosa e infatti vogliamo fare di questo il nostro lavoro. Il nostro difetto più grande penso che sia l'essere un po' troppo impulsivi a volte, reagiamo senza riflettere due volte in certi casi, penso che su questo fronte dobbiamo ancora crescere molto.



Pensate di presentarvi a Sanremo Giovani?

Certo, è uno dei nostri obiettivi, puntiamo tra le altre cose anche a quello, pensiamo che sia un buon trampolino di lancio!



State già lavorando a un Ep?

"No, al momento stiamo puntando di più sui singoli... Singoli originali di cui fare videoclip e caricare su YouTube. Puntiamo ad argomenti mai trattati o mai frequenti e soprattutto ci piace che la gente, ascoltando la nostra musica, veda il contrasto tra la nostra giovane età e i forti temi trattati.