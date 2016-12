11:27 - Angela Pedrini è nata a Genova il 30 dicembre 1976. Dopo aver vissuto a Roma e Genova, a 13 anni si è trasferita a New York dove ha frequentato il liceo della scuola delle Nazioni Unite. Qui ha lavorato come corrispondente per “Radio Donna”, radio di Genova, per la quale faceva servizi di costume e società. A 18 anni è tornata a vivere in Italia, a Roma, dove si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza. Nel 1996 ha fatto il primo stage al TG5 nella redazione esteri. Da allora ha sempre lavorato in Mediaset. Per tanti anni si è occupata di cronaca e spettacolo per “Verissimo” sino a diventare responsabile della redazione romana. Ha poi curato – e firmato - “Domenica Cinque” e “Domenica Live”, ha coordinato la redazione di “Matrix” e quella de “La Versione di Banfi”. Ha condotto il telegiornale di “Tgcom24”, ora conduce “Studio Aperto” ed è caporedattore di “NewsMediaset”. È giornalista professionista dal 2000. Nel 2003 – nella categoria giovani giornalisti - ha vinto il premio “Carlo Casalegno”. Vive a Roma. È sposata e ha due figli.