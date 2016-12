A "Popular" Marco Testoni

14:48 - Sabato 25 gennaio alle 21.00 sul palco del Teatro Studio all'Auditorium "Parco della Musica" di Roma in programma "Cinematica", una serata prodotta da Helikonia e dedicata alla musica per il cinema. I compositori Marco Testoni, Michele Braga e Giancarlo Russo conducono il pubblico in un viaggio fra le sonorità di quel territorio creativo tra musica e arti visuali di cui l'Italia vanta nomi illustri, ma soprattutto una fertilissima scuola.

Sul palco con Michele Braga ci sarà anche The Niro che a febbraio rivedremo a Sanremo. Marco Testoni, Michele Braga, Giancarlo Russo: tre musicisti, tutti accomunati da un percorso artistico legato alla musica per immagini con una forte componente evocativa. Marco Testoni e gradito ospite questa settima a "Popular".



Testoni sviluppando differenti tecniche e stili compositivi, scrive e realizza molti progetti musicali e discografici: dal jazz (Billy Cobham, Pollock Project, Luis Salinas) alla canzone d'autore (Antonella Ruggiero, Paola Turci, Tosca, Edoardo De Angelis), dalla musica per film e quella delle arti visuali. Lavora stabilmente nell'ambito della musica per cinema, fiction e pubblicità sia come compositore che come music-supervisor delle colonne sonore.



Marco, quella di Roma è una serata che accomunerà amanti della musica ed amanti dell'immagine..

Speriamo sia così, dice Testoni dal momento che sarà un evento dedicato alla musica applicata alle immagini nella accezione più ampia, quindi cinema ma anche le altre arti visuali Personalmente proporrò brani di Sakamoto, gli altri composizioni di Piero Piccioni ed Ennio Morricone, nomi che hanno fatto la storia del cinema italiano ed internazionale Ci saranno anche due ospiti: il primo è Stefano Reali un figura poliedrica che è sia regista che musicista, poi anche Umberto Scipione che ha curato le musiche di film come "Benvenuti al Sud" e "Benvenuti al Nord" ma anche "Un Boss In Salotto".



Tu suonerai con Simona Colonna che è violoncellista ma anche cantante

In realtà la nostra performance sarà quasi un "trailer" di quella che è la nostra collaborazione che dura da diverso tempo il "filo rosso" è quello dell'amore per il cinema. Simona suona il violoncello e canta fa canzoni sia in lingua piemontese che in italiano. Quello che cerchiamo di fare è dare vita ad una musica visionaria e molto evocativa insieme a noi suoneranno Max Edberg e Simone Salsa che tra l’altro è il sassofonista del grande Nicola Piovani



Musicisti diversi che si uniscono nel linguaggio della musica

Ritengo che la musica per le colonne sonore sia quella dove ci si può esprimere in maniera più creativa. Attualmente la scena musicale è povera di creatività di sono molti professionisti, ma purtroppo c’è poca creatività. Le musiche per i film invece danno la possibilità ai musicisti di esprimere emozioni in maniera diversa e di trasmetterle a chi ascolta