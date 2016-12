16:32 - Nostro gradito ospite questa settimana a "Popular" Francesco Maria Cordella attore poliedrico, che ha lavorato a fianco dei maggiori registi teatrali del nostro tempo: Giorgio Strehler e Bob Wilson su tutti. Ha recitato anche con i Berliner Ensemble, unico italiano scritturato dallo storico teatro berlinese fondato da Bertolt Brecht. Dal 2010 Cordella è il Presidente della associazione culturale Acts, con sede a Ponza.

L'isola ospiterà "A scuola di Radio" un workshop dedicato alla radio dal 17 al 20 settembre. Il progetto è promosso dall'associazione culturale "Top Spin" dal nome della storica emittente dell'isola con il patrocinio del Comune di Ponza, in collaborazione con altri partner locali. Parteciperanno Luca Dondoni (voce di "Rtl 102.5", noto anche per le sue partecipazioni alla trasmissione "Amici" di Canale 5 e firma del quotidiano "La Stampa"), Gigio D'Ambrosio (conduttore di "Rtl 102.5" già docente di storia della radio e conduzione radiofonica), Laura Ghislandi (conduttrice di Rtl 102.5).



Il corso si avvarrà anche della partecipazione di David Messina (commentatore sportivo e presidente della Commissione Sport dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti). Il tutto sotto la direzione di Claudio Micalizio giornalista e conduttore di Radio Montecarlo e Rosella Iannone, per lunghi anni giornalista di "One O One Netvork" poi "R101". "Sarà il primo passo per ridare voce all'isola, spiega Cordella, vogliamo formare la squadra di quanti animeranno la radio e siamo orgogliosi di aver coinvolto tanti professionisti di lunga esperienza".



La radio è sempre al passo con i tempi, il web farà vivere a questo mezzo di comunicazione una "seconda giovinezza"?

Sì perché, a mio avviso, ha sempre precorso i tempi, riuscendo a raggiungere le persone prima di qualunque altro mezzo di comunicazione. Oggi nell'epoca della globalizzazione e della comunicazione planetaria, riesce ancora precorrere i tempi ed a sperimentare nuovi linguaggi grazie alla web radio.



L'entusiasmo con il quale hanno risposto i partecipanti al corso quali prospettive può offrire per il futuro?

L'entusiasmo fa lievitare l'energia e genera una moltiplicazione delle risorse umane. La prospettiva e' semplice: riuscire a creare una nuova web radio, che possa anche diventare web tv, con un gruppo di lavoro che provenga dal nostro corso .



A Ponza saranno ospitati alcuni dei nomi più importanti della conduzione e del giornalismo radiofonico in Italia: cosa significa per te?

Un grande onore ed una grande responsabilità. Significa che Ponza attrae e stimola la fantasia degli artisti e di chi ama sognare nuove forme di comunicazione, significa che si può creare sviluppo e divulgare conoscenza,e far conoscere una delle isole più belle del Mediterraneo.



Ponza diventerà la location dei corsi di radio anche in futuro?

Il progetto nasce per poter crescere nel tempo, rendendo Ponza un luogo in cui si possa fare formazione , far nascere e sviluppare una nuova emittente,e godere contemporaneamente delle fantastiche bellezze naturali dell'isola. Per informazioni e adesioni al corso è possibile contattare il n°349/5383124, consultare il sito internet www.ponzaestate.it e scrivere all'indirizzo actspin@gmail.com.