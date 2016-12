A "Popular" Flora Monini

12:24 - Ci sono in Italia luoghi magici che conservano intatto, con il passare degli anni, tutto il loro fascino. E' il caso della splendida "Casa Menotti" di Spoleto, riportata agli antichi splendori dalla famiglia Monini. La casa fu per molti anni abitata dal Maestro Giancarlo Menotti, uno dei massimi compositori del '900 e creatore del "Festival dei due Mondi" di Spoleto, manifestazione che ha fatto della piccola città umbra, una delle capitali mondiali della cultura.

Flora Monini imprenditrice e mecenate spoletina, nostra gradita ospite questa settimana a "Popular", ci parla di come la residenza che sorge in Piazza del Duomo cuore di Spoleto sia diventata in questi anni un punto di riferimento per tanti visitatori. "'Casa Menotti' ospita il "Centro di Documentazione del Festival dei Due Mondi di Spoleto - dice -. Decidemmo con mio fratello Zefferino, racconta Flora Monini, di acquistare questa casa perché per anni ha ospitato il meglio della cultura internazionale, sarebbe stato un peccato abbandonare a sé stesso un posto come questo. Qui oltre ai manifesti di tutte le edizioni del Festival, i visitatori possono trovare i documenti, sia audio che video degli spettacoli. Sicuramente è stata un’operazione ardua, un lavoro molto impegnativo: digitalizzare, archiviare e catalogare tutti i documenti che mano a mano abbiamo reperito è stato molto laborioso, ma ci ha dato grandi soddisfazioni



Perché un’imprenditrice di successo come te decide di affrontare una "sfida" cosi avvincente?

Ho fatto in modo che questo posto non fosse sfruttato per l'immagine della nostra azienda. L'idea era quella di essere un esempio per gli altri imprenditori e per le aziende del territorio, ma anche per dare un segno tangibile di riconoscenza verso Giancarlo Menotti, un maestro non solo nell'arte e nella musica, ma anche un maestro di vita per noi giovani di Spoleto, nati e cresciuti con il Festival, toccando con mano una realtà irripetibile, in un momento storico che ha fatto di Spoleto una città unica al mondo.



Conservare la memoria delle composizioni di Menotti e la memoria del Festival vanno di pari passo...

Il Maestro è molto conosciuto negli Stati Uniti, meno in Italia; stiamo cercando di promuovere la sua figura, facendolo conoscere e se possibile apprezzare, anche nel nostro paese. Abbiamo aperto "Casa Menotti" ufficiosamente nel 2010 con una mostra dei manifesti del Festival per la prima volta raccolti tutti insieme in un'unica location, poi nel 2011 c'è stata l'inaugurazione del Centro di Documentazione, concisa con i cento anni dalla nascita di Giancarlo Menotti. Più di seimila sono stati i visitatori in questi anni, la Casa vive con la gente che viene e si mostra emotivamente coinvolta dal luogo. Da noi giungono anche giovani che arrivano a Spoleto per motivi di studio, che vogliono fare tesi di laurea sul Maestro o sul “Festival dei due Mondi”



La nascita del Centro di Documentazione del Festival dei Due Mondi ha dato il via ad una stretta collaborazione tra la Fondazione Monini, la Fondazione Festival dei Due Mondi e il Comune di Spoleto, che ha inserito il Centro nel prestigioso Circuito Museale della città di Spoleto. E' alle porte intanto la 57esima edizione del "Festival dei Due Mondi" in programma a Spoleto dal 27 giugno al 13 luglio.