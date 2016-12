"Made in sud", comici sull'orlo dell'abisso

14:31 - Edizione straordinaria del tg. La mezzobusta legge, sguardo diafano: “Non si ferma l'ondata di violenza in tutto il Paese. Persone che ripetono le battute di Made in sud, il programma di Raidue vengono prese a schiaffoni nei bar , per strada, ovunque. Ci scusiamo per la crudezza delle immagini...".

Seguono sberle poderose a gente che spara battute di tal tenore: "Che bello l'acquario tanti pesci insieme non li ha visti neppure Cicciolina" o 2La Gregoraci è ai fornelli: chiamiamo la disinfestazione c'è una topa in cucina". Ecco. Leggendo su Sette, la suddetta parodia di Made in sud - Raidue, martedì prime time - a firma del grande Stefano Disegni (straordinaria la sua raccolta di critiche "Telescherno - Una risata li spegnerà!", Mompracem) mi covava il dubbio: "Disegni avrà esagerato, siamo nel 2014, nessuno può inventarsi battute così idiote...".



Eppure, visionando "Made in sud", ho intuito quali vette siderali possa toccare la creatività autorale. A parte Arturo Brachetti che ha griffato ad un magnifico quadro di sabbia creato sul momento e Rocco Hunt in un finto duetto con il rapper locale Arancino, la passerella di attori comici con monologo era la seguente. Un precario meridionale che dice: "devo fare la denuncia dei debiti"; Dado che parla dei figli sempre collegati a Internet: "Ci fossero i Santi, mia figlia sarebbe Santa Martina da Whatsapp"; l'aspirante milf Maria Bolignano disposta a fare del suo corpo merce: "Ho un bustino stretto, troppo stretto. Alza le tette ma accartoccia pure il fegato!" ; l'aspirante boss che afferma della sua improbabile guardia del corpo: "Non ha paura di nessuno. E’ andato a prendere il pizzo al sexy shop. Indovinate quanto gli hanno dato? Un cazzo"; un concorrente del Grande Fratello a cui è concesso di portarsi per un’oretta una ragazza in cantina; tre camorristi nella soap Gomorreide che sogghignano: "A Beirut mi sono fatto una vacanza, mi sono unito dell'Utri al dilettevole". Robe così. E ho scelto i "pezzi" più pregiati.



"Made in sud" era un programmino di comici già insipidello ma non brutto in onda su Comedy Central e Mtv , assurto alla dignità della tv di Stato con l’accostamento ai tre conduttori storici Gigi & Ross e Fatima Trotta, di Elisabetta Gregoraci della cui presenza curiosa e ornamentale ebbi già modo di parlare. E non mi ripeterò per non aggiungere tristezza al carico di tristezza nello sguardo tristissimo del direttore di Raidue Teodoli che mi ricorda, appunto, la suddetta mezzobusta di Disegni. Teodoli sta cercando di fare anche delle cose di qualità: il Musichione, The Voice. E allora, miodio, perché?...