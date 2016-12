"La strada della verità" che Ilaria Alpi fece fare al giornalismo

11:19 - Il 20 marzo del 1994, l'edizione straordinaria del Tg3 si apriva sul faccione baffuto, da fotoromanzo, del giornalista Flavio Fusi, pietrificato dalla disperazione: "Oggi è un giorno tragico è morta la nostra collega amica Ilaria Alpi assieme all'operatore Miran Hrovatin, lungo una strada di Mogadiscio...". E si chiudeva con lo stesso Fusi soffocato dalla commozione: "Miran aveva un figlio, Ian, di 7 anni, una moglie, Patrizia... è così, ci hanno lasciato".

Tra i due annunci riverberanti pietas e orgoglio per i grandi eroi di un piccolo mestiere, si dipanava "La strada della verità" (Raitre, giovedì scorso, prime time) programma che omaggiava la cronista Ilaria Alpi, a vent'anni dalla morte. Per l'occasione il direttore di rete Andrea Vianello -amico e collega della stessa Alpi- tornava alla conduzione. E dirigeva, come un vigile gentile, il traffico degli ospiti: Federica Sciarelli nel racconto del giro illegale di armi e scorie radioattive in Somalia; l'ottima Franca Leosini, la signora omicidi, che s'interrogava sulle stranezze della morte di Ilaria e Miran, tipo la mancanza d'autopsia; l'attrice Isabella Ragonese, che dal teatro ricostruiva gli ultimi giorni della giornalista; l'inviata di guerra Gabriella Simoni, a rievocare l'incubo del conflitto somalo; Enrico Bertolino in un ardito confronto tra l'anno 1994 e il 2014, privi tristemente di differenze etiche; Ian Hrovatin intervistato nel ricordo del suo bravo papà. La parte più struggente è stata la dignitosa delusione di Luciana Alpi. Canuta, fiera, piegata dagli anni, la mamma ha richiamato, di Ilaria, l’uccisione persa in un ventennio di depistaggi, d’inutili commissioni d’inchiesta, di innocenti lasciati marcire in galera.



Ogni singolo fotogramma de "La strada della verità" era puro servizio pubblico (l'hashtag twitter è stato in capo ai commenti per un’intera giornata). L'altro giorno, alla Fiera del Libro per ragazzi di Bologna, alla presentazione della biografia di Ilaria, l'effetto groppo in gola era identico. Molti i giovani tra il pubblico. Non so dargli un significato preciso. Ma fa ben sperare per i nostri figli...