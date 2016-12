‎StopDesinformation, campagna degli attivisti pro Gaza: "Basta menzogne"

11:03 - Dalla scorsa notte le pagine Facebook di Tgcom24, La Stampa e Il Fatto quotidiano sono state oggetto di una campagna mediatica da parte di un gruppo di attivisti pro Palestina. Tgcom24 ha trattato, tratta e tratterà la questione mediorientale con la consueta imparzialità, limitandosi a riportare i fatti. Tgcom24 continuerà a informare attraverso le corrispondenze da Gerusalemme del nostro collaboratore Gabriele Barbati e i lanci delle agenzie italiane e internazionali.

Ecco il messaggio integrale diffuso dagli attivisti:



FATE GIRARE IL PIU POSSIBILE! CHE L'ASSALTO ABBIA INIZIO, TUTTI IN MASSA QUESTA NOTTE A PARTIRE DELLE 2:30.

Il testo da copiare e incollare nei commenti sotto tutti i post, e da inviare per messaggio è il seguente:

"‪#‎StopDesinformation

‪#‎StopBombingGaza



Voi media, dovreste occuparvi di informare la gente su tutto ciò che accade nel mondo. È davvero vergognoso restare indifferenti di fronte ad un genocidio che va avanti da più di 60 anni. Gli israeliani sono i nazisti dei nostri tempi, e voi li fate passare per oppressi. Stop alle ingiustizie e alle menzogne, vogliamo la realtà. Cosa aspettate, che questo massacro si trasformi in inchiostro sulle pagine dei libri di storia? Agite, informate, divulgate, non fatevi corrompere. Vogliamo la verità ora. Non è più questione di religione, ma di umanità.



‪#‎BreakingTheSilence."



Le pagine che andremo a colpire oggi sono le seguenti:

- La stampa: -> https://www.facebook.com/lastampa.it?fref=ts

- Il fatto quotidiano: -> https://www.facebook.com/ilFattoQuotidiano?fref=ts

- Tgcom24: -> https://m.facebook.com/tgcom24

Mi raccomando, fate girare e partecipate in tanti.