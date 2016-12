Stelle e segni, ecco l'oroscopo del 2014

17:49 - L’Ariete creativo, instancabile, euforico nuota controcorrente. Il Toro vuole l’en plein, orgoglio e tenacia per affermarsi. Per i Gemelli energia mentale, progetti astuti e mirati, alleanze. Il Cancro pigro ma emotivo studierà il nemico, l’amore lo compenserà.



Il Leone, sulla rampa di lancio, in un’estate di fuoco affila le armi, amicizie straordinarie. La Vergine continua a costruire e tesse una tela di ragno per catturare la preda. La Bilancia niente scetticismo, in estate entusiasmo e, poi, un partner. Lo Scorpione predispone difesa e offesa, esige l’amore vero.



Il Sagittario, emerge vittorioso dalle tempeste e taglia il traguardo. Il Capricorno, autostima e coerenza, la marcia è vincente! L’Acquario tra innovazione e autodifesa, progetti da selezionare. Il Pesci: grandi occasioni, si farà sentire e scoprirà di essere amato di più.

Alle pagine seguenti l'oroscopo segno per segno