Il 2013 dei lettori: i sondaggi di Tgcom

16:51 - Dicembre, tempo di bilanci. Un nuovo anno sta per iniziare, il 2013 sta per salutarci. Dodici mesi di fatti e persone, di notizie raccontate per voi dalla nostra redazione. Vi abbiamo informato, vi abbiamo emozionato, a volte vi abbiamo fatto arrabbiare, altre gioire. Ora è il momento di "fotografare" l'anno che sta per chiudersi: lo vogliamo fare con voi, chiedendo di votare i nostri sondaggi. Insieme a voi lettori vogliamo scegliere l'evento internazionale e nazionale dell'anno, i personaggi, la parola che più ha caratterizzato il 2013. Auguri quindi e buon voto!