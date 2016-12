A "Jazz Meeting" Rita Marcotulli

11:49 - E' stata pubblicata in contemporanea con l'uscita nei cinema, la colonna sonora del nuovo film di Rocco Papaleo "Una Piccola Impresa Meridionale", con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobulova, Rocco Papaleo, Giuliana Lojodice, Sarah Felberbaum e Claudia Potenza. L'album è prodotto da Carlo Pontesilli e Rocco Papaleo per l’etichetta "Less is More Produzioni srl" è distribuito da Sony Music.

La colonna sonora contiene le composizioni di Rita Marcotulli, già premiata con il Davide di Donatello, il Nastro D'Argento ed il Ciak D'Oro per il precedente lavoro "Basilicata Coast To Coast", e le canzoni di Rocco Papaleo assieme alle sorprendenti performance vocali di Riccardo Scamarcio e Barbora Bobulova e al brano "Dove cadono i fulmini" della cantautrice pugliese Erica Mou.



Rita marcotulli è nostra gradita ospite a "Jazz Meeting". L'incontro con lei è iniziato, e non poteva essere diversamente, dalla sua passione per il cinema. "Sì - dice la pianista -, senza dubbio il cinema è la mia seconda passione dopo la musica, sarà forse perché mio padre ha lavorato come tecnico del suono per compositori come Ennio Morricone e Nino Rota, quindi sono 'cresciuta' con l'idea di comporre musica da film, poi diversi anni fa avevo lavorato ad un progetto sul cinema di Truffaut. In tempi più recenti Rocco Papaleo mi ha chiesto di collaborare per le musiche di 'Basilicata Coast to Coast', è rimasto soddisfatto e mi ha chiamato anche per 'Una Piccola Impresa Meridionale'. Questa volta, a differenza del film precedente, la musica è stata scritta ad hoc per la pellicola insieme a Papaleo".



Quello con Rocco è un lavoro che prosegue in grande sintonia?

Con Papaleo è sempre un piacere lavorare, abbiamo gusti musicali simili, il protagonsita del film Riccardo Scamarcio è un pianista quindi, tutto ruota attorno a questo strumento, con una musica che è improvvisazione, jazz ma anche blues. Secondo me questi due generi, sono quelli che fanno parte del nostro "bagaglio" musicale".



Anche questa volta sono "scesi in campo" con te alcuni tra i maggiori jazzisti italiani, e non solo...

Sì e devo anche dire che con molti di loro hanno collaborato con me in progetti precedenti: Luciano Biondini, Fabrizio Bosso, Riccardo Corso, Roberto Gatto, Nguyen-Le, Pericle Odierna, Alessandro Paternesi, Francesco Puglisi, Giovanni Tommaso e Arturo Valiante. Non è escluso che come avvenuto per "Basilicata Coast To Coast" potrebbero anche esserci dei concerti dal vivo, con la nostra musica che accompagna le immagini proiettate sullo schermo.