2013:le previsioni sbagliate delle stelle

"L'erede al trono britannico sarà una bambina", "Bersani vincerà le elezioni", "il nuovo Papa sarà Tarcisio Bertone", "Napoli campione 2013", "incontreremo gli alieni". Nel profondo del loro cuore ogni anno astrologi, veggenti e maghi sperano sempre che quello che prevedono, accadrà davvero, ma molto spesso la realtà si discosta e dimostra tutt'altro dalle loro ipotesi. Come ogni anno il CICAP, il Comitato italiano di controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, ha raccolto e verificato le previsioni relative all'anno appena trascorso e il risultato che si ripete è quasi indiscutibilmente lo stesso: Nostradamus, le stelle o le improbabili confessioni di qualche entità suprema non aiutano a prevedere il futuro. "Non c'e' niente di male a divertirsi leggendo un oroscopo, ma basare le proprie decisioni su questo tipo di informazioni e' molto pericoloso", afferma Massimo Polidoro, psicologo, scrittore e segretario del Comitato.

Spesso gli astrologi fanno moltissime previsioni per lo più banali o affermazioni molto generiche, fiduciosi di essere assistiti dalla fortuna, ma neanche questa a volte accorre in loro aiuto. Si è pensato che l’erede al trono britannico di William e Kate, sarebbe stata una bambina ma a nascere è stato il piccolo George Alexander Louis.

Un tema ricorrente ha riguardato la crisi politica, molti astrologi hanno provato a sbilanciarsi. All’inizio dell’anno si è diffusa la voce che Bersani avrebbe vinto le elezioni e che avrebbe lasciato subito il posto a un secondo governo Monti, mentre Bersani non ce l’ha fatta, Monti nemmeno e le elezioni non ci sono state. Previsioni sbagliate anche su Beppe Grillo, il chiromante Solange, su Oggi, dopo la lettura della mano del leader del Movimento 5 Stelle, gli aveva annunciato che il partito non avrebbe vinto le elezioni, ottenendo tra il 5 e il 10%. È vero che le elezioni non le hanno vinte, ma ci sono andati davvero vicini ottenendo un insperato 25.5% alla Camera e 23.8% al Senato.

In tema Vaticano, sembra che nessuno abbia previsto la storica rinuncia di Benedetto XVI, mentre all’elezione di papa Bergoglio un sito astrologico scommetteva invece su Tarcisio Bertone, attrezzato con un robusto Marte nel primo campo e Sagittario con ascendente Vergine, che evidentemente non sono bastati.

Concludiamo con con gli argomenti più leggeri, che sono spesso il grosso delle previsioni, come lo sport e gli alieni. Il Napoli avrebbe vinto lo scudetto, la Sampdoria sarebbe stata portata in salvo e Antonio Cassano sarebbe tornato durante l’estate. Da rinviare invece l'incontro ravvicinato di terzo tipo con gli alieni.

Polidoro conclude: “Anche se ormai abbiamo imparato a non sperarci troppo, sarebbe davvero interessante scoprire qualcuno in grado di prevedere il futuro ma anche quest’anno l’astrologia e le altre pratiche divinatorie si sono rivelate per quello che sono: un divertente gioco di società senza alcuna base scientifica nella migliore delle ipotesi, una vera e propria truffa nella peggiore”.