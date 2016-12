LeIene è l’hashtag più twittato della settimana

17:46 - Sono sempre più gli spettatori che, durante la visione di un programma televisivo, scelgono di condividere le proprie opinioni in rete in tempo reale. Quello della “Social TV” diventa quindi un fenomeno che non si può sottovalutare e, proprio per questo, proponiamol’analisi dei programmi tv Mediaset più twittati nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2013, prendendo in considerazione le prime e le seconde serate di #Canale5, #Italia1, #Rete4 e #La5.

Come possiamo vedere dal Buzz, Le iene conquistano lo scettro di Twitter. L’hashtag più utilizzato (per la precisione 10.015 volte) è stato #LeIene che è anche entrato, durante la serata della messa in onda, più volte nei TT-Trending Topic.

Sempre a proposito de Le Iene, il servizio più commentato è stato quello di Enrico Lucci sulla nuova moda di celebrare la maggiore età con un video, infatti l’hashtag #prediciottesimo è stato cinguettato 961 volte facendo registrare il minuto di picco dei tweet durante la trasmissione.



Sul podio dei programmi più twittati, al secondo posto c’è #ItaliasGotTalent, con circa 9.000, che si conferma ogni sabato sera tra i primi dieci temi più commentati su Twitter.



La fiction di #Canale5, ogni settimana, riscuote successo non solo in tv ma anche sui social. Durante la serata di lunedì, infatti, sono stati inviati 2.488 tweet con l’hashtag #SquadraAntimafia. §

Domenica sera il popolo di Twitter si è diviso tra il baby talent #IoCanto e la nuova veste di #Lucignolo, rispettivamente con 2.467 e 2.143 messaggi.



Non è da sottovalutare poi la risonanza sui social network dei programmi di informazione e di denuncia, primo tra tutti #StrisciaLaNotizia (con circa 1000 tweet), seguito da #QuintaColonna (411) e #QuartoGrado (290). Hanno riscosso meno interesse social i film #XMen (106), #BaciatoDallaFortuna (78), #UnaMogliePerPapà (26) e #LaMiaAdorabileNemica andati in onda durante la settimana presa in analisi.