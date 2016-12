"Teo in the box", la narcosi viaggia in crociera

Infilano un attore vip carico di curiosità e senso d'improvvisazione in uno scatolone di legno e lo mandano in giro per il mondo a sua insaputa, così, registrando l'effetto che fa. “Non so mai dove spediranno, cosa incontrerò, cosa farò, oramai sono in ballo…”, spiega Teo con voce un po' rotta nella sigla. Dopodoché apre la sua cassa è si ritrova su una nave da crociera lunga 360 metri con promenade interne, piscine intasate da crocieristi che giocano a pallavolo, ascensori scintillati strappati agli hotel di Las Vegas.



“Is a boat?”, chiede Teo visibilmente sconvolto a una Stewart nero grosso come una cabina-armadio. La cabina-armadio dice “Yes” e gli schiude un mondo per ricchi aspirazionali, roba all'apparenza fantasmagorica ma in realtà d'una tristezza infinita che affoga, appunto, la sua presunta originalità. Aldo Grasso lo ha accostato giustamente a Una cosa divertente che non farò mai più, il reportage antropologico che Harper'Bazar commissionò a David Forster Wallace nel '97. E a me l'espressione congestionata di Teo –che commenta ad intermittenza la sua esperienza dalla scatola illuminata da una lampadina- ricorda pure il Fantozzi prigioniero di una vacanza-premio che confonde il tiro al piattello col tiro ai natanti. Ma il brivido si ferma alla citazione. Tutto il resto è noia, come diceva il poeta.



Teo con la hostess Sofia belloccia che parla sei lingue (“Come me, solo che io parlo di dialetti”, gigioneggia Teo) che invita il nostro eroe a fare il lavapiatti nel ristorante da 6000 coperti (“Sembra la Caritas”); Teo che canta Volare, visita l'infermeria e la lavanderia; Teo che guida la navona “senza specchietti retrovisori” verso l'America; Teo che non cucca nonostante l'immenso spazio dedicato ai single che questo cimitero dei sogni galleggianti possa offrire. No ritmo, no party, no programma. Io, tra l'altro, avrei speso di più per i montaggisti. La colpa non è di Teocoli che è un professionista dalla meticolosità che non diresti (roba diversa dall'improvvisazione sul nulla, non è Fiorello). Teocoli, tra l'altro, a 70 anni pare aver trovato una sua vena drammaturgica che qui stona. La colpa non è di Teo, ma di chi ce l'ha mandato…