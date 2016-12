"Techetechetè", il bello della Rai con un po' di presunzione

"Viva la gente" era il tema dell'anno scorso, "Vista la rivista" quello dell'anno precedente, "Con tutti i sentimenti" quello che glassa quest'estate. Ogni puntata illustra tre argomenti in relazione: alla scuola sono avvicinati adolescenza e tv dei ragazzi mentre il tema del matrimonio è associato a corteggiamento e gelosia, e via di seguito per oltre 90 puntate alla ricerca forsennata di chicche, gag e battute. Ma, nel grande flusso dei Walter Chiari, degli Aldo Fabrizi, delle Franca Valeri, dei Raimondo Vianello, dei Franco e Ciccio, di tutte le "Canzonissime", "Non Stop" e "Fantastico" del mondo, ecco che oggi il collage nostalgico diventa un po' meno lieve, e più intorcinato su sé stesso. Ed è un po' come se si volesse aggiungere alla formula della Coca Cola un perlage da aperitivo alcolico. Mi spiego.



Questo ciclo di "Techetechetè" viene introdotto e commentato da un personaggio tv sempre diverso, che ha anche il compito di svelare il personaggio misterioso a fine puntata. In coda c'è un brano preso dall'hit Parade di 60 anni di canzoni e "techetechizzato" sostituendo tutte le parole del testo con un unico vocabolo, il nome della trasmissione, cantato da Marco Armani (divertente, per esempio il Cin Cin di Richard Anthony o "Lisa dagli occhi blu" di Tessuto...). La qual cosa serve a dare al tutto senz'altro un'idea più "autorale"; però, appesantisce la spruzzata di memoria, almeno per il sottoscritto. Certo, la formula è vincente se è vero che nell'access time, il programma (praticamente quasi a costo zero) vede la curva d'ascolto salire sempre oltre il 20% di share. Ed è anche vero che forse c'è molto più talento in questi Blob senza l'ansia politica che in qualsiasi talent in circolazione. L'altra sera ho sorpreso mio figlio Gregorio di anni quattro che rideva come un pazzo davanti a "quel signore col naso che ha preso una botta che balla tutto storto". Era Totò...