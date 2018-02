"Popular" intervista Pietra Montecorvino

Si è proprio cosi, dice Pietra, "E' Colpa Mia" è nato in un contesto molto personale, lo ritengo un disco dove convogliano diverse idee, i testi sono in varie lingue, non solo in napoletano tutto è nato spontaneamente. Ho lavorato con molti giovani e sono soddisfatta, perché ritengo che la musica sia un'esperienza tutta da vivere, anche per noi che la facciamo.



Molti i collaboratori di "E' Colpa Mia" tutti di qualità...

Mi piaceva l'idea di avere Tonino Carotone, un personaggio forte e con grinta, sapevo che era un mio fan è da lì è nata l'idea di fargli cantare "E' Colpa Mia" la canzone principale del disco, mio figlio Fulvio Bennato è un giovane musicista e autore che suona e canta in "Far Away".

In "Alles les Garcon" collabora anche Eugenio.

Chiudo con "Tu si 'Na Cosa Grande" solo con la mia voce, dal momento che volevo realizzare una cosa diversa, per far arrivare il suono della mia voce, a chi ascolta come se fosse una sorta di mantra.



La tua attività dal vivo è sempre no stop

Il prossimo 11 aprile sarò al Teatro Sannazaro di Napoli, anche se in realtà la nostra attività dal vivo non conosce pause. Nel periodo delle feste di Natale abbiamo fatto con Eugenio "Qualcuno Sulla Terra" uno spettacolo con solo voci e chitarra, dove prendevo parte anche io, siamo sempre in attività. Fino questo momento di "E colpa mia" dal vivo ho cantato "No No No", "Alles les Garcon" e "A Chi", adattandoli in maniera acustica, in un'atmosfera totalmente diversa da quella del disco. Pietra è anche coproduttrice del disco con Silvio Vassallo, che cura gli arrangiamenti.