"Popular" incontra Valeria Graziani dei Frequenze Retrò

Ha preso il via nel 2007, spiega Valeria, provenivo da un contesto differente, ero diplomata al Cet con Mogol, quando mi sono trasferita a Palermo per studiare musicologia ho incontrato i miei colleghi che suonavano jazz manouche che ai tempi era completamente strumentale, sapendo che ero una cantante, vollero sostituire il violino con la voce.



Questa esperienza con i Frequenze Retrò ha ulteriormente ampliato i tuoi orizzonti di cantante e compositrice.....

Assolutamente si. Fu lo stesso Mogol ad indirizzarmi verso il jazz, stavamo facendo delle prove e mi disse di avvicinarmi allo swing, ho seguito il suo consiglio e mi sono trovata bene: dopo una lunga parentesi dal '89 al 2003 ho lavorato con lui ed è stata un'esperienza fondamentale. A Mogol devo tutto. Lui è stato sempre prodigo di consigli per me. Il jazz mi aprì un mondo inaspettato, tutti i grandi di questo universo musicale, furono per me una scoperta meravigliosa, poi incontrai i Frequenze retrò eseguivano un jazz manouche che è in realtà un intreccio di stili con la musica gitana che fa da "collante".



Come avete scelto il titolo dell'album?

Il titolo è scaturito dalla suggestione che mi hanno dato i brani contenuti nel disco, canzoni che sembrano appunto essere uscite dal cilindro di un mago. Prendendo spunto dai testi delle canzoni che fanno parte del disco, è stato facile ma anche avvincente dialogare con la musica, dal momento che sono anche compositrice: quando compongo scrivo quasi contemporaneamente testo e musica. Il cammino musicale del nostro progetto si è evoluto ed è diventato qualcosa di differente che ha varie influenze, un viaggio affascinante che in Italia non era mai stato fatto con musica inedita, scritta da me e arrangiata da tutti noi. Continuo a fare la cantautrice in un modo diverso: c'è un progetto sonoro nel vestito che indossano le mie canzoni, ma anche uno studio molto forte e meticoloso.



"Nel Cilindro di un Mago" è prodotto ed arrangiato dai Frequenze Retrò.