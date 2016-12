"Popular" incontra la cantautrice Patrizia Cirulli

"Mille Baci" prodotto da Lele Battista, propone una serie di brani magistralmente interpretati e creati attraverso un percorso di grande originalità. L'interesse della cantautrice, ospite questa settimana a "Popular", per la poesia ha dato una "spinta" decisiva al progetto.... "Qualche anno fa - racconta Patrizia - ho iniziato ad appassionarmi alla poesia, partendo da Salvatore Quasimodo, in precedenza credevo fosse difficile partire dal testo per creare una canzone. Partendo proprio da Quasimodo mi sono accorta del contrario, ora, in linea di massima, parto sempre dal testo per creare una canzone, cercando di capire se le parole possano risultare 'musicali', proprio da questa mia ricerca è nato 'Mille Baci', dal momento che nel disco sono contenute canzoni con versi di grandi poeti, da Baudelaire a Catullo, a Garcia Lorca: le loro parole secondo me, suonano come se fossero canzoni".

Come nascono le tue canzoni?

Direi seguendo l'istinto, la composizione secondo me è qualcosa di magico, come aprire un canale dove far entrare idee. In questi anni il mio interesse per la poesia mi ha aiutata molto, dal momento che dalle parole sono riuscita a comporre una musica che si adattasse nella maniera migliore possibile al testo. Quando compongo, di solito leggo la poesia ed inizio a cantarla, come è avvenuto per la poesia di Eduardo de Filippo: solo leggendone il testo ho iniziato a cantarla, senza un "appoggio" armonico. Posso dire che sentire la canzone dentro di te e trasformare quello che senti è totalmente differente dal prendere qualsiasi canzone e semplicemente cantarla.

Molti gli ospiti ed i collaboratori nel disco...

C'è Sergio Muniz attore spagnolo che canta in 'Deseo' sul testo del grande poeta spagnolo Federico Garcia Lorca. Poi c'è Fausto Mesolella che oltre a suonare la chitarra firma anche un testo, una sorpresa se vogliamo e anche Giancarlo Cattaneo "voce" dal timbro inconfondibile di Radio 101 prima e di Radio Capital attualmente. Con la sua voce prende il via il disco, con una poesia di Oscar Wilde, canta con me anche in "Mille Baci", e compare nel video della canzone. Come per Mesolella, per musiche e testi, anche Giancarlo ha trovato una sua dimensione nel canto oltre che nella recitazione.