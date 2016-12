"Popular" incontra il pianista pugliese Livio Minafra

" Sole Luna " è il titolo del nuovo progetto discografico del pianista Livio Minafra , pubblicato da "Incipit records", ospite questa settimana a " Popular ". E' uno dei pianisti più talentuosi, anche se anagraficamente è collocabile tra le nuove generazioni, ha già una lunga e proficua esperienza in campo musicale come musicista e compositore. Nel suo nuovo lavoro, in particolare nel disco intitolato "Sole", Minafra "gioca" con i suoni e la loop station in una maniera creativa e mai fine e se stessa, nel disco "Luna", più introspettivo, fa emergere il lato più nascosto della sua personalità.

Secondo Minafra, oggi viviamo nella contrapposizione: freddo, caldo, giorno, notte entusiasmo e rassegnazione e così via. Anche se ci illudiamo di "pilotare" queste sensazioni o stati d'animo, la vita non è altro che improvvisazione, siamo come tasti di un pianoforte e la vita è un contrasto e "Sole Luna" sta a significare questo: due opposti che da soli non avrebbero senso.

Come nasce l'esigenza di dare vita ad un progetto che amplia ulteriormente i tuoi orizzonti...

Mi è sembrato naturale introdurre strumenti che ruotano attorno al mio immaginario dalla melodica alle buste di plastica, usati non come comprimari ma complementari al pianoforte, trattando poi questi suoni con la “loop station”, dal momento che non mi bastano due mani quando faccio il piano “solo”. I musicisti non sono solo quelli che suonano bene, ma anche quelli che elaborano un loro linguaggio musicale, che nasce da varie musiche viene naturale attingere da ciò che mi piace: dalla musica gregoriana, alla classica, al jazz. L’improvvisazione è l'unica parola che riesce a racchiudere tutto questo, il compositore usa tutti questi elementi, come fossero ingredienti di una ricetta

Il contrasto tra sensazioni e immagini opposte di ha sempre accompagnato in questi anni

Sì, il primo disco che realizzai nel 2002 era “La Dolcezza del Grido” poi la “Fiamma e il Cristallo”, la presenza del negativo e del positivo mi accompagna sempre, nel mio caso il classico piano "solo" si può sposare con un light designer come Michelangelo Volpe che accompagna i brani con le luci, che sono parte integrante delle mie performance dal vivo.

"Sole Luna" è prodotto da Livio Minafra con la coproduzione di Enzo Vizzone e Michele Mozzicato, Domenico Coduto per "musica ed altre cose" e "Puglia Sounds".