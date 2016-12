"Popular", Enzo Gentile parla di "Naturalmente PianoForte"

Il festival, spiega Gentile, non può prescindere dalla musica e dalla natura, in un’area che è nel cuore del Parco de Casentino, con una Pratovecchio che si apre alla musica: in tutta l’area della città ci saranno 19 pianoforti aperti a tutti coloro che oltre ad ascoltare i concerti vogliono suonare lo strumento, il tutto in uno scenario naturale tra i più belli d’Italia, quindi in questo caso chi verrà avrà non solo l’ascolto della musica con i concerti, ma anche la possibilità di suonare in prima persona.



Dal pop, al jazz alla musica classica c'è un "range" molto ampio...

Sì, giovedì 21 luglio ci sarà il concerto al tramonto di Gaetano Liguori al castello di Porciano. Alla sera, invece, in Piazza Tanucci a Stia, i due concerti di Rachele Bastreghi dei Baustelle e di Laura Fedele. Venerdì 22 luglio la pianista Giulia Mazzoni si esibirà a Pratovecchio, prima dello speciale concerto che Morgan proporrà in esclusiva per il festival: "Il Classico Morgan", dove l’artista proporrà al pubblico tutte le sfaccettature della sua complessa personalità. Sabato 23 luglio il live del compositore Roberto Cacciapaglia con Gianpiero Dionigi alla postazione elettronica e, a seguire, il progetto “Un pianoforte per L’Aquila” con Mirko Signorile, Claudio Filippini e Giovanni Guidi.



Anche domenica a “Naturalmente Pianoforte” ci saranno appuntamenti di grande interesse...

Avremo Alice che , accompagnata da Michele Fedrigotti al piano, interpreterà brani tratti dal programma “Art Et Decoration”, un viaggio nella musica di fine Ottocento e primi Novecento, con brani di compositori come Hahn, Ives, Villa-Lobos, Fauré, Ravel, Satie, Gurney, Montsalvage, Sadero, Saint-Saëns. L’ultimo appuntamento per “Naturalmente Pianoforte” 2016 sarà il concerto del compositore e pianista ucraino Lubomyr Melnyk.



La risposta degli artisti nel partecipare a questo evento è stata notevole.

Si, forse perché “Naturalmente Pianoforte" dà agli artisti la possibilità di essere coinvolti in performance e programmi che escono dalla routine delle loro tournée. Di questo siamo particolarmente orgogliosi: la disponibilità manifestata da tutti ad esibirsi in un'ottica originale e di particolare stimolo, anche per il pubblico.