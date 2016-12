"La posta del cuore" di Frizzi-Dalla Chiesa: un inutile cazzeggio

Già: chi ce lo doveva dire che, nel solco della triste reunion Al Bano & Romina, i consigli per i ricongiungimenti perfetti e per gl'intrugli amorosi spettassero a due professionisti gentili e perbene che non danno esattamente, però, l'idea dell'amor eterno? La Posta del cuore, beninteso, è un must dell'intrattenimento. Sulla carta stampata la manipolavano con spietata saggezza Colette Rosselli/Donna Letizia moglie di Montanelli, Irene Brin, perfino Massimo Gramellini o il giallista Scerbanenco per necessità alimentari sotto pseudonimo femminile. In tv si va da Alessandro Cutolo a Costanzo, a Marta Flavi passando da un'ideona irrealizzata di Luciano Rispoli a Tmc che voleva piazzare ai consigli amorosi il suo editore Vittorio Cecchi Gori.



E i temi sono sempre gli stessi: scazzi fra coppie, rotture fra amici, videomessaggi di donne di mezz'età in crisi, i figli che si ribellano ma che sono sempre piezze'e' core; la differenza è che qui Fabrizio e Rita occhieggiano, battuteggiano, fingono contrasti l'uno con l'altra, dalla parte opposta del tavolo. C'è una verniciatura di contemporaneo con ospiti blogger e giovanili; non v'è –diciamo- uno spreco di social o nuove tecnologie (do you know Facebook?), ma forse il pubblico attempatello di Raiuno non ne ha granchè bisogno. E in questa Villa Arzilla del sentimento, in questo salottino gozzaniano in cui due zii nostalgici rendono vapore acqueo il dramma della modernità, le coscienze si intorpidiscono, e si perde l'idea stessa del rinnovamento televisivo. Insomma, è come se con la Posta del cuore il tempo si fosse cristallizzato. A quel punto, io ci avrei messo Paolo Limiti che, dietro all'abbraccio di circostanza magari avrebbe armato uno stiletto…