"Jazz Meeting" incontra Paolo Fresu

Steve Coleman, Enrico Rava, Nils Landgren, Greta Panettieri, Dhafer Youssef, sono solo alcuni di grandi nomi del jazz internazionale, che si ritroveranno a Berchidda in provincia di Sassari, per la trentunesima edizione di " Time In Jazz ". Il Festival ideato da Paolo Fresu nella sua città natale, ha progressivamente allargato i suoi confini, non soltanto dal punto di vista geografico arrivando a presentare eventi in tre province diverse della Sardegna, ma anche musicalmente. Paolo, con l'ostinazione tipica del suo carattere, ha creduto fortemente in un progetto e in una visione, il tempo gli ha dato ragione, visto che il Festival è ormai a tutti gli effetti una grande evento internazionale, non solo in campo jazzistico. Fresu ha presentato ufficialmente la prossima edizione di "Time In Jazz", nella prestigiosa cornice della Triennale di Milano.

Cura particolare è dedicata ai giovani, come conferma lo stesso trombettista ospite a "Jazz Meeting". "Sì - dice Paolo - in questi anni e fin dalle prime edizioni, abbiamo molto creduto nei giovani che oggi a differenza di una decina di anni fa, non sono preparati solo dal punto di visita musicale, ma sono anche grandi appassionati di musica". Fin dal primo giorno del Festival l'8 di agosto, il programma propone concerti come il piano "solo" di Wiliam Greco o il giovane batterista berchiddese Giovanni Gaias con il suo Trio, o ancora in serata l'altro trio composto da: Enrico Zanisi, Gabriele Evangelista ed Emanuele Maniscalco. La presenza di tanti giovani bravi è una forte speranza per il futuro del jazz italiano ed internazionale. I tre concerti sono produzioni originali di "Time In Jazz".

Enrico Rava particolarmente atteso quest'anno a Berchidda...

Sì, lo scorso anno Enrico aveva dovuto rinunciare alla sua performance a causa di problemi di salute, quest'anno è un per noi un piacere poterlo ospitare con il suo ultraconosciuto progetto Tribe. Chiuderemo il festival il 16 agosto con un concerto mio e di Dhafer Yousseff, musicista che collabora con me da moltissimi anni ed è una sorta di simbolo di come "Time In Jazz" in questi anni abbia allargato i suoi orizzonti musicali e quindi culturali. Inoltre mi piace porre l'accento sulla presenza dell'Orchestra Fanfarai, che sarà una sorta di "colonna sonora" per "Time in Jazz" e che vede convogliare le diverse anime musicali del Mediterraneo e del Nord Africa.

Non mancano le "chicche" per gli appassionati

Come il concerto del batterista napoletano Gegè Munari, che proporremo il 14 Agosto, nell' Area Archeologica Museddu. Gegè è un musicista sempre giovane, in grado di dare un grande apporto di freschezza al Festival, a dispetto dei suoi anni. In serata a Berchidda il grande Steve Coleman si esibirà con il progetto Five Elements.