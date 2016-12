"Jazz Meeting" incontra Gianluigi Trovesi

"TroveRemo" non è solo l'acronimo dei musicisti Gianluigi Trovesi clarinettista di fama internazionale e del violoncellista Marco Remondini, ma anche un'auspicio: quello di trovare un punto d'incontro tra generi, non soltanto jazz ma influenzati anche dalla musica classica, barocca o popolare. I due musicisti sono stati in concerto a "Parmajazzfrontiere" il 25 novembre alla Casa della Musica. Gianluigi Trovesi gradito ospite questa settimana a "Jazz Meeting" parla così del suo "compagno di viaggio": "Remondini è con me nell'ottetto nato all'inizio degli anni '90 ed è un ottimo musicista, abbiamo deciso di fare un percorso utilizzando composizioni mie, suonandole con il violoncello e i clarinetti; quello di Marco - dice Trovesi - è un violoncello "trattato" elettronicamente, che lui di volta in volta decide come e quando utilizzare. Remondini è però secondo me un artista totale, è anche disegnatore nel corso della performance a Parma, il pubblico ha potuto ammirare i suoi disegni che scorrevano nel video durante il concerto, creando un connubio originale tra musica ed immagine".

Siete due musicisti differenti che si ritrovano su un solco unico

Si, direi che questo incontro ci permette di raccontare delle cose attraverso la musica, mi sono trovato benissimo in questi giorni a provare con lui per preparare il concerto trovando delle musiche che spero siano congegnali non solo per il mio, ma anche per il suo modo di suonare: lo scopo è quello di dare un "colore" alle varie composizioni o improvvisazioni.



Forte è il tuo legame con Parma e con questo festival

Una città splendida. Proprio a Parma presentai il mio "Profumo di Violetta" uscito per la ECM alcuni anni fa, invitato dal maestro Bonati che anche lui ha fatto parte del mio ottetto. Roberto mi ha spesso invitato a "Parmajazzfrontiere", in questo festival un musicista è libero e per questo può rischiare. Quando ho proposto il progetto con Remondini lui ha accettato con entusiasmo. Mi piace utilizzare il verbo usato dagli inglesi ma anche dai tedeschi, dove "suonare" e "giocare" si dice allo stesso modo: un "divertimento" che speriamo di avere trasmesso anche al pubblico.



Come sempre stai lavorando su diversi fronti

Sto lavorando ad un progetto per la ECM, messo in piedi dal direttore d'orchestra e violinista Stefano Montanari, dedicato alla musica barocca strumentale: ora con composizioni originali, ora con brani miei. Ho lavorato inoltre a un altro progetto con la pianista israeliana Anat Fort, poi con la clarinettista Annette Maje che pochi giorni fa ha vinto il premio come migliore musicista tedesca.