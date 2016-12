"Jazz Meeting" incontra Franco D'Andrea

Il suo "Three Concerts. Live At The Auditorinum Parco Della Musica" ha impressionato pubblico e critica per freschezza e originalità: tre dischi con altrettante "vesti" musicali: Trio, Piano "Solo" e Sestetto. Il pianista è gradito ospite questa settimana a "Jazz Meeting", lui stesso ci accompagna nel viaggio per conoscere meglio il triplo album.



Ho trovato particolarmente interessante l'idea del live, ci dice il maestro, quando Roberto Catucci del "Parco della Musica" me l'ha proposto ho accettato con grande piacere, dal momento che ciò che volevo realizzare era proprio un disco dal vivo. Devo ringraziare l'etichetta che mi ha dato "carta bianca", consentendomi di dare vita ad un progetto composto di tre concerti che noi abbiamo presentato al pubblico con una scansione di due mesi l'uno dall'altro.



L'idea di Catucci era di quella di registrare tre live "veri"; la scommessa era di fare tre dischi diversi tra loro completamente dal vivo senza nessun ritocco in studio; un lavoro che dal punto di vista della realizzazione somiglia agli otto dischi di piano "solo" che realizzai per l'etichetta "Philology " con un unico Take.



Parlaci più in particolare di questi dischi

I tre progetti in realtà sono complementari: uno rappresenta la novità come il trio con Han Bennink alle percussioni e Dave Douglas alla tromba, in passato avevamo suonato insieme in progetti e situazioni differenti. Douglas è stato diverse volte nel mio quartetto integrandosi alla perfezione con noi, Bennink era stato invece ospite del trio con Ottolini e D'Agaro, anche lui conosceva il mio modo di suonare ho scommesso sulla compatibilità tra tre musicisti totalmente diversi tra loro. Di Bennink posso anche sottolineare le qualità di performer che riesce a suonare gli oggetti più disparati, facendoli divenire delle percussioni. Attualmente non faccio più la scaletta dei concerti, tutto nasce al momento grazie alla sensibilità e all'intuizione dei musicisti che suonano con me. Il sestetto con cui lavoro da cinque anni è il risultato della fusione tra il quartetto che avevo in precedenza ed il trio e si è compattato in un festival dove suonammo una composizione inedita, siamo insieme da molto tempo, abbiamo un repertorio vasto e la dimensione live è quella a noi più congeniale.



Nel progetto non poteva mancare il disco in piano "solo"

Il "Solo" è una dimensione dove può entrare di tutto, dal momento che rappresenta una sorta di laboratorio dove posso preparare brani che presento in un successivo momento in diversi tipi di formazione. L'unica operazione di editing che abbiamo fatto è quella della successione dei tre dischi, dal momento che quando abbiamo suonato al "Parco della Musica" iniziammo con il sestetto, poi con il concerto in trio, il terzo quello in piano "Solo".