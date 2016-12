"Jazz Meeting", Francesco Bearzatti e la macchina uccidi-fascisti di Guthrie

Un quartetto estremamente affiatato che pur essendo insieme da molto tempo vive una continua evoluzione, come conferma lo stesso Francesco, ospite questa settimana a "Jazz Meeting". "Con il mio "Tinissima Quartet" - dice Bearzatti -, da otto anni ormai, sto scrivendo suite dedicate a personaggi a me molto cari, ma spesso controversi che sono spesso tenuti in disparte. Ho iniziato con Tina Modotti la grande fotografa friulana, passando per Malcolm X; ora è arrivato il momento Woody Guthrie che io non conoscevo fino a poco tempo fa. Leggendo il suo libro "Una Casa di Terra" pubblicato recentemente, già dalle prime righe del volume mi sono "innamorato" di questo personaggio e da lì e nata un'idea per creare delle musiche e un progetto attorno alla sua vita ed alla la sua opera.



C'e qualcosa che ami in particolare di Woody Guthrie?

Di lui mi interessa soprattutto l'aspetto politico ed umano leggendo il libro e studiandolo, ho scoperto un'altra di queste figure antagoniste importanti che si sono battute per i diritti degli ultimi proprio questo tipo di persone mi provocano forti vibrazioni, dandomi l'ispirazione per creare musica a loro dedicata.



Il disco rappresenta l'ennesimo step del vostro progetto?

Sono soddisfatto del "Tinissima Quartet", dal momento che ogni volta che scrivo per un personaggio, questo viene influenzato anche dalla musica: nel progetto dedicato Malcolm X c'era molta musica nera americana, non solo jazz anche mentre per il progetto su Tina Modotti ho tratto ispirazione dalla musica del mondo, naturalmente su quello dedicato a Woodie Gutrie non potevo non ispirarmi al country americano, de Rossi Giovanni Falzone e Danilo Gallo mi seguono in tutte le mie divagazioni musicali. Sono con me già diversi anni dei veri artisti, anno una mentalità ed una preparazione musicale a 360 gradi, che gli permette di comprendere quella che secondo me è l'essenza musicale dei brani e suonarla sempre al meglio.