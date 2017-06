Inaugurato nel 2016, l'innovativo evento di tecnologia e robotica per piccoli inventori "Italmaker Show" torna a Roma dal 4 al 6 maggio per la seconda edizione. Tre giorni gratuiti dedicati alla creatività e all’innovazione tecnologica per i più giovani: robot, droni, stampa 3D, workshop e laboratori didattici in una manifestazione ideata per promuovere la cultura digitale e avvicinare le nuove generazioni al mondo dei maker e alle professioni del futuro.