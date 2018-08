Zingaretti: "Cambio nome Pd? Più avanti non lo escludo"

Per Nicola Zingaretti l'ipotesi di un cambio di nome per il Pd non è irrealistica. "A soggetto politico corrisponde un nome politico - ha spiegato il governatore del Lazio -. Non escludo che si possa cambiare nome, ma solo alla conclusione di un percorso in cui vedremo cosa siamo diventati. Se questo percorso porterà a una identità diversa, vedremo anche se sarà da cambiare il nome al Pd".