Zanda: Cirinnà? Accuse infondate

"E' molto comprensibile l'amarezza della Cirinnà ma ora è necessaria la compattezza del gruppo e non le insinuazioni infondate". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Luigi Zanda replicando alle accuse della senatrice Pd secondo cui il suo ddl non è passato per qualche ripicca da parte dei renziani. Zanda aggiunge: "Il Movimento 5 stelle ha la gravissima responsabilità di aver impedito l'approvazione della legge per tattica politica".