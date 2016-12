Wsj: Italia rischia rottura con Ue

Il governo Renzi "ha presentato una legge di bilancio per il 2015 che potrebbe portare l'Italia, assieme alla Francia, in rotta di collisione con i vertici dell'Ue". E' quanto scrive il Wall Street Journal, spiegando che la manovra prevede "un livello di deficit più alto per un periodo più lungo di quanto promesso in precedenza". "La Commissione europea - prosegue il quotidiano - potrebbe contestare questa mancanza di rigore".