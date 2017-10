Webtax, Tajani: "Andare avanti in ricerca di norme comuni Ue"

Sulla webtax "credo si debba andare avanti nella ricerca di norme comuni" a livello Ue, ma allo stesso tempo "non possiamo arrivare alle calende greche". Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a margine del vertice Ue sul digitale. "In ogni caso servono regole - ha sottolineato -. Lasciare immutata la situazione fiscale per i giganti del web non mi sembra una cosa giusta né dal punto di vista giuridico né da quello morale".