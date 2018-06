Weber (Ppe) a Tgcom24: "Siamo pronti a collaborare con Lega e 5 Stelle"

"Siamo pronti a collaborare con Lega e 5 Stelle, ma ora sono al governo e non possono più attribuire la colpa di tutto a Berlino e Bruxelles". Così Manfred Weber , capogruppo del Partito Popolare Europeo e stretto collaboratore di Angela Merkel al Parlamento Europeo, parla a Tgcom24 del governo italiano. Nel corso dell'intervista Weber tocca diversi argomenti, come immigrazione e i rapporti dell'Italia con Orban e Putin.

"Da questo momento in poi - commenta il capogruppo Ppe riferendosi a Lega e Movimento 5 Stelle - questi partiti sono responsabili dell’operato del governo, non possono più accusare Bruxelles, Berlino o Parigi dei loro problemi interni. Devono governare. Quello che noi diciamo è di sederci insieme e iniziare a dialogare. Ciò che chiedo al nuovo governo è di venire a Bruxelles e spiegare in modo chiaro le proprio posizioni, in modo propositivo e in modo civile per trovare un compromesso con gli altri".