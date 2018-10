"Matteo Salvini ha tradito i suoi elettori, ha tradito il centrodestra e adesso è costretto a consentire 10 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza anche se nessuno sa a chi sarà rivolto" A dichiararlo è il deputato di Forza Italia Renato Brunetta, che in collegamento alla trasmissione di Rete 4 "W l'Italia" difende il programma di Forza Italia e critica la manovra del governo: "Si sta spendendo una quantità di risorse che doveva essere utilizzata per fare investimenti e creare nuovi posti di lavoro per assistenzialismo al Sud. In questo modo però non si da' una risposta giusta, il Sud deve avere dignità e non assistenza".