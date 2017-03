Voucher, verso tetto di 3mila euro per imprese e famiglie

Sia le famiglie, sia le imprese senza dipendenti dovranno attenersi a un tetto di spesa in voucher di 3mila euro annui. Il provvedimento è contenuto nel testo unificato adottato dal comitato ristretto della commissione Lavoro della Camera sulla disciplina dei voucher. "Ciascun committente - si legge - può avvalersi delle prestazioni occasionali (in voucher, ndr) per un valore non superiore ai 3mila euro annui".