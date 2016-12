Voto Trentino: Pd primo partito, boom Lega e crollo di Forza Italia

Il crollo dell'affluenza alle urne è l'elemento fondamentale che emerge dalle elezioni comunali in Trentino Alto Adige. Forte il calo nei comuni capoluogo Bolzano e Trento, fortissimo anche in alcune realtà periferiche. A Bolzano per il sindaco uscente Luigi Spagnolli sarà necessario il ballottaggio. Per Trento confermato il sindaco democratico uscente, Alessandro Andreatta. Pd primo partito, boom della Lega e crollo di Forza Italia.

A Trento, il sindaco uscente ha visto rinnovato il mandato con il 53,7% dei voti contro Cia (centrodestra) fermo al 31%. A Bolzano Spagnolli (Pd) non è' riuscito a riconfermare la vittoria al primo turno di cinque anni fa e partendo dal 41,58% dovrà affrontare al ballottaggio Alessandro Urzì che con i colori anche di Forza Italia ha raggiunto quota 12,74%.



Alta astensione - In sei comuni della regione, uno altoatesino e cinque trentini, si va verso il commissariamento, visto che avevano un unico candidato a sindaco e non hanno superato il quorum necessario dei votanti.



Salvini: "Per Pd effetto Renzi al contrario" - "Sia in Trentino sia in Tirolo per la Lega risultato straordinario, mai ottenuto nella nostra storia: abbiamo triplicato i voti rispetto a due anni fa. Il Pd invece ha perso voti rispetto alle precedenti amministrative, con un effetto Renzi al contrario": lo ha detto Matteo Salvini commentando i risultati elettorali.



Fitto: crollo FI conferma centrodestra Berlusconi superato - "A Trento e a Bolzano si è votato e siamo sotto il 4% come dato di Forza Italia e questo credo sia emblematico. Credo che sia necessario rifondare il centrodestra". Lo ha dichiarato l'europarlamentare di Fi e leader dei ricostruttori, Raffaele Fitto parlando a Foggia ad un incontro elettorale. Secondo Fitto "anche alla luce dei risultati che arrivano dal resto d'Italia si conferma che "il centrodestra messo in campo da Berlusconi è abbastanza superato".



Comunali, Centoz (Pd) nuovo sindaco di Aosta - Fulvio Centoz, 40 anni, segretario regionale del Partito democratico e renziano della prima ora, sposato e con tre figli, laureato in giurisprudenza, è il nuovo sindaco di Aosta. Guidava una coalizione composta dal Pd e dai movimenti autonomisti di maggioranza (Union valdotaine, Stella Alpina, Creare Vda) che ha ottenuto oltre il 50% dei voti evitando il ballottaggio. Vice-sindaco è stata eletta Antonella Marcoz (Uv).