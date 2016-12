Voto Spagna, Lega: sconfitta per Ue

"Il risultato elettorale della Spagna e anche il voto in Polonia sono una bella mazzata per i difensori dell'Europa della banche e per i servi di Bruxelles". Lo ha affermato Matteo Salvini, parlando a Radio Padania. "Abbiamo tante differenze da Podemos - ha aggiunto il segretario della Lega Nord -, ma questa è una boccata d'ossigeno per l'Europa dei popoli".