Voto Sicilia, Grillo ai suoi sul blog: "Vi siete battuti come leoni"

"Siamo la prima forza politica, in tutto il Paese e in Sicilia - prosegue Grillo -. Abbiamo ottenuto un risultato che ha rovesciato gli equilibri in quella solita vecchia melma che ci troveremo ad affrontare fra qualche mese. Grazie a voi, niente Maalox ieri sera, sono contento e sento che l'avventura è appena ricominciata, perché noi non facciamo politica, questa è la nostra avventura per restituire dignità a un Paese bellissimo che amiamo".



"Ieri sera - scrive ancora il leader M5s - molte facce saranno state davanti agli degli specchi a chiedersi per quanto tempo ancora il nulla continuerà a concedergli delle chance. Io invece ho pensato al vostro sorriso: Giancarlo, Luigi e Alessandro, vi ho visti correre verso i cittadini. Vedo le vostre espressioni sincere, fiduciose, allegre, determinate e veramente felici".



Grillo, quindi, ringrazia gli esponenti M5s, in particolare i protagonisti della campagna Cancelleri, Di Maio e Di Battista. "Sono orgoglioso di voi per tantissime ragioni, la più importante di tutte è che non avete perso quell'entusiasmo, neppure per un attimo".