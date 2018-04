Voto regionali: seggi aperti dalle 7 alle 23 in Molise

Si sono aperte alle 7 le operazioni di voto per le regionali in Molise. Seggi aperti per 331mila aventi diritto al voto che dovranno eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Si confrontano Greco (M5S), Toma (Centrodestra), Veneziale (Centrosinistra), Di Giacomo (Casapound).